Türkiye Gazetesi

İki takımın oyuncularının yer aldığı uçakta çıkan tartışmada tansiyon yükselince kavga çıktı. Çıkan kavgada bazı yolcularda rahatsız olunca ortalık kızıştı ve olan oldu. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK, Trabzon'da karşılaştı. Konuk ekip, müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen ev sahibi bordo-mavililer mücadeleden 90+8'de bulduğu golle 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşma sonrası milli ara nedeniyle takımların futbolcularına izin vermesi nedeniyle İstanbul'a giden Gaziantep FK kafilesi, bordo-mavili taraftarlar ile aynı uçakla İstanbul'a gitmek için uçağa bindi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı ve bordo-mavili taraftarların da bulunduğu uçak saat 20.35'de İstanbul'a hareket edecekti. Bazı taraftarlar, Gaziantep FK oyuncuları ve Teknik Direktör Erol Bulut'a; 'yatsana Erol Bulut, yatsana' denilerek sözlü sataşmada bulunuldu. Bunun üzerine tartışma çıkarken, tartışma bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü.

ACİL BUTONUNA BASILINCA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Bir yolcunun acil çıkış kapısı butonuna basması üzerine pilot kabininden çıkarak butona basan yolcuyu uçaktan indirmek isteyince tartışma daha da büyüdü. Uçağa polis ekipleri çağırıldı. Yaşananalardan dolayı tedirgin olan bir kadın yolcu ise küçük çocuğunun korkması üzerine tartışmayı çıkaranlara yüksek sesle bağırdı.

UÇAK 1 SAAT RÖTARLI HAREKET ETTİ

Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Yazıcı, yolcuları sakinleştirmek için büyük bir çaba harçadı. Yaşanan tartışmaların ardından uçak 1 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti.

Marc Bartra 99'da attı, Trabzonspor 0-2 geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti! Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Trabzonspor, 9. dakikada 0-2 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılmayı başardı. İlk yarıda skoru 2-2'ye getiren Bordo-Mavililer 3 puanı getiren golü 90+9'da buldu. İspanyol stoper Marc Bartra attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. Hafta için UEFA Avrupa Ligi'nde Kızıl Yıldız'ı mağlup eden Abdullah Avcı'nın takımı üst üste 2. galibiyetini alarak milli araya moralli girdi. Trabzonspor bu galibiyetle puanını 13'e yükseltirken, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK'nın galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve Kırmızı-Siyahlılar 11 puanda kaldı.

Gaziantep FK Ümraniyespor'a takıldı! 90'da gelen beraberlik golü 1-1 Özet Süper Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayan Gaziantep FK, Rumen yıldızı Maxim'in 59'da penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ama üstünlüğünü koruyamadı. Ümraniyespor 90'da Antonio Mrsic'in golüyle skoru 1-1 yaptı ve üst üste 4 yenilgini ardından 1 puan daha topladı. İki penaltı golü tabelayı belirledi.

Galatasaray'dan Gaziantep FK maçında müthiş geri dönüş! Geriye düştü, 10 kişi kaldı, penaltı kaçtı, direkleri geçemedi, uzatmada güldü! Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçı Gaziantep FK'yı ağırlayan Galatasaray, 2. yarısını 10 kişi oynadığı maçta müthiş bir galibiyete imza attı. 2 topu direkten dönen, 1 de penaltı kaçıran Sarı-Kırmızılılar 90+1'de bulduğu golle 0-1 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı bildi. Bafetimbi Gomis skor 1-1'ken penaltı kaçırdı. Gaziantep FK kontradan bulduğu net fırsatı değerlendiremedi, pozisyonun dönüşü Galatasaray'ın galibiyet golünü getirdi. Kitsiou 90+1'de kendi kalesine attı, 3 puan geldi.