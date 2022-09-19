Türkiye Gazetesi

Sivasspor'un Nijeryalı forveti Ahmed Musa'nın sol kolunda kırık tespit edildiği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığımız müsabakanın 19. dakikasında sakatlanan futbolcumuz Ahmed Musa'ya yapılan kontrollerde,sol kolunda kırık tespit edildi." i fadeleri kullanıldı.

Açıklamada, oyuncunun tedavi sürecinin başladığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk olan Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlıların forveti Ahmed Musa girdiği ikili mücadelede sol kolunun esnemesi sebebiyle sakatlık geçirdi. Musa, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından kenara geldi. 29 yaşındaki futbolcunun yerine 19. dakikada oyuna Clinton N’Jie girdi.

Ankaragücü siftahı Sivasspor maçında yaptı! Yiğido'nun ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Ankaragücü, ilk galibiyetini 6. maçında aldı. Beridze ve Sowe'nin ilk yarıda attığı gollerle 3 puana uzanan başkent ekibi 4 maçlık yenilgi serisinin ardından milli araya moralli girdi. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü'nün 4 puanı var. Ankara'ya 6 maçta 4 beraberlikle gelen Sivasspor ise 7 haftada da galibiyetle tanışamadı. Rıza Çalımbay'ın takımı hafta içi Avrupa'da Romanya'nın Cluj takımını deplasmanda mağlup etmişti.

SÜPER LİG'İN İLK 7 HAFTASI KAYIP!

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’ne 2-1 yenilen DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Süper Lig’de en son geçen sezonun son haftasında Kayserispor’u sahasında 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından yeni sezonda çıktığı ilk 7 lig maçında da galip gelemedi.

Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Yiğidolar, 2. haftada deplasmanda Adana Demirspor’a 3-0 kaybetti. 3. haftada Alanyaspor ile berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 4. haftada ise deplasmanda Beşiktaş’a 3-1 yenildi. Kırmızı-beyazlı ekip, 5. haftada Fatih Karagümrük ve 6. haftada İstanbulspor karşısında 1 puana razı oldu.

Kırmızı-beyazlı takım, milli aradan sonra 8. haftada ise evinde Hatayspor ile karşılaşacak.