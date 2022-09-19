Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta lider durumda bulunan A Milli Takım, perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda konuk edeceği Lüksemburg maçının hazırlıklarına başladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanan milliler, akşam yaptığı antrenmanla hazırlıklara start verdi. Teknik Direktör Stefan Kuntz, kampa katılan futbolcuları tek tek karşılarken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

5 MİLLİ FUTBOLCU GEÇ KALDI

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idmanda daha sonra kanat organizasyonları gerçekleştirildi. Uçak planlaması nedeniyle Ozan Kabak, Zeki Çelik, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal ilk antrenmanda yer almadı.

Bu futbolcular yarın sabah yapılacak olan antrenmana yetişecekler. Ayrıca Tolga Ciğerci ve Eren Elmalı da, takımdan ayrı olarak salonda rejenerasyon antrenmanı yaptı. Lüksemburg maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek olan A Milliler, sabah 11.00’de basına açık olarak çalışacak.

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TÜRKİYE - LÜKSEMBURG MAÇININ HAKEMİ AÇIKLANDI

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak karşılaşmada Lüksemburg ile mücadele edecek.

Bu müsabakada Alman hakem Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler’in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.

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