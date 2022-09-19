Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg'u konuk edecek. Hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Ay-yıldızlılarda ilk kez milli takımda davet edilen Fenerbahçeli İsmail Yüksek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli takıma davet edildiği için çok gururlu olduğunu söyleyen İsmail Yüksek, "İnşallah bana duyulan güvene sahada en iyi şekilde cevap veririm" dedi.

A Milli Takım aday kadrosunda zorunlu değişiklik! Salih Özcan'ın yerine Tolga Ciğerci ve İsmail Yüksek A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosunda zorunlu değişiklik yaşandı. Salih Özcan'ın sakatlığı nedeniyle Ankaragücü'nün tecrübeli ismi Tolga Ciğerci ile Fenerbahçe taraftarının "neden yok" diye Stefan Kuntz'u eleştirdiği İsmail Yüksek, aday kadroya çağrıldı.

Onur Bulut & İsmail Yüksek

İLKLERLE DOLU BİR SEZON

Kendisi için ilklerle dolu bir sezon olduğunu ifade eden İsmail Yüksek, "Duygularımı anlatırsam bir kitap yazmış olurum. Daha önce de söyledim. Benim için ilklerle dolu bir sezon oluyor. Üzüntüyü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum. En büyük mutluluğum ise burada olmak. Gerçekten çok gururluyum. Ben hiçbir zaman pes eden bir futbolcu değilim. Hayal eden ve hayallerinin peşinde koşan bir futbolcuyum. Şu anda hayalimi yaşıyorum. Gerçekten çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

YEMEK YERKEN TELEFON GELDİ...

Milli takım davetini aldığında kulüpte olduğunu belirten 23 yaşındaki orta saha, "Haberi aldığımda kulüpteydim. Beklemediğim bir haberdi, inanılmaz derecede mutlu oldum. Bu formaya layık görülmek, buraya çağırılmak mutluluk verici. İnanılmaz derecede heyecanlandım. Yemek yerken titriyordum, heyecanlıydım. Hala da heyecanlıyım. Çok mutluyum." dedi.

A Milli Takım'da Lüksemburg hazırlıkları başladı... Ozan Kabak, Zeki Çelik, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal uçağı kaçırdı A Milli Takım’ın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakemi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Tobias Stieler oldu. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar hazırlıklarına başladı.

"HAK ETMEDİĞİMİZ BİR YERDEYİZ"

Milli takımın hak etmediği bir yerde olduğunu, en kısa zamanda önce Uluslar B Ligi'ne sonrasında da A Ligi'ne yükselmek için mücadele edeceklerini vurgulayan İsmail Yüksek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakipler hakkında konuşmak yanlış olur diye düşünüyorum. Biz şu anda hak etmediğimiz bir ligdeyiz. Bu hak etmediğimiz yerde, şu ana kadar arkadaşlarımız en iyi şekilde getirdi. Lider durumdayız. Puan kaybı yaşamadan, gol yemeden yaptılar. Bizim asıl hedefimiz bu ligi gol yemeden bitirmek. Lider bitirmek. Hak etmediğimiz bir yerdeyiz. B Ligi'ne yükselmek oradan da en yakın zamanda A Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Onun çalışmalarını yapıyoruz. Şu ana kadar gol yemeyen takıma biz de katkı vermek istiyoruz."

JORGE JESUS'TAN İSMAİL YÜKSEK YORUMU

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0'la geçtiği maçın ardından İsmail Yüksek’in milli takıma çağrılmasıyla ilgili konuşan Jorge Jesus, “İsmail, fiziksel kalitesi etkileyici genç bir oyuncu. Kazanma hırsı var. Her zaman özverisini gösteriyor. Şimdiye kadar da iyi maçlar çıkardı. Sadece Türk Milli Takımı’nın değil, tüm takımlar kalitesini gördü. Kendisi Türk Milli Takımı’nın geleceği olacak. Bir şekilde devam etmeli ve kendisine inanmalı” demişti.

Jorge Jesus'tan Beşiktaş-Fenerbahçe sorusuna cevap... "Fenerbahçe için oynadığı rakibinin kim olduğunun bir önemi yok" Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u Kadıköy'de 5 golle deviren Fenerbahçe, milli aradan sonra Beşiktaş'a konuk olacak. Moralsiz rakibini deplasmanda yenerek "şampiyonluk modu"na girmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus'a derbi soruldu. Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe için oynadığı rakibinin kim olduğunun bir önemi yok. Rakibimize saygı duyuyoruz ama biz oynadığımız her maçta kendi fikirlerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Her maç böyle olacak, bir sonraki maçta da..." demekle yetindi.