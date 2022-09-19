Türkiye Gazetesi

Udinese'de forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'ın Inter'e attığı gol kursağında kaldı!

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; 32 yaşındaki futbolc maçta ter döktüğü sıralarda evine hırsız girdi. Tolgay Arslan'ın evinden 12 bin Euro değerinde mal çalındığı belirtildi. Çalınan eşyalar arasında altın ve 2 bilgisayarın bulunduğu yazıldı.

Polisin soruşturmasını sürdürdüğü ancak henüz sonuca ulaşamadığı yazıldı.

2020 yazında Fenerbahçe'den Udinese'ye transfer olan ve 3 yıllık imza atan Tolgay Arslan bu sezon Serie A'da 6 maçta forma giydi.

THOMAS MÜLLER DE SOYULMUŞTU

Bayern Münih'in sembol ismi Thomas Müller'in evine de geçen hafta hırsız girmişti.

Alman medyasında yer alan haberlerde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Barcelona ile oynadığı karşılaşma sırasında Müller'in evine giren hırsızların yaklaşık 500 bin avro değerinde nakit para, mücevher ve değerli eşya çaldığı belirtildi.

Polis, hırsızlık olayını doğrularken zararın 6 haneli bir rakam olduğunu açıkladı.

Polisin, 15 devriye aracı ve bir helikopterle geç saatlere kadar yoğun bir şekilde aramasına rağmen hırsızları yakalayamadığı ifade edildi.

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