Türkiye Gazetesi

Thomas Tuchel'in yeni adresi Bayern Münih mi oluyor? Bundesliga'da Mainz 05 ve Borussia Dortmund'da gösterdiği başarılı performans sonra PSG ve Chelsea deneyimleri yaşayan 49 yaşındaki "Top Class" teknik direktörün Bayern Münih'in başına geçeceği iddia ediliyor.

BUNDESLİGA'DA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bundesliga'ya 3'te 3'le başladıktan sonra 3 maç berabere kalan, son maçında da Augsburg'a mağlup olan Bayern Münih'te teknik direktör Julian Nagelsmann'ın geleceği sorgulanmaya başladı. Alman basını Nagelsmann'ın takımı toparlayamaması halinde Bavyera kulübünün teknik direktörlük için ilk adayının Tuchel olacağını yazdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İnter'i deplasmanda 0-2, Barcelona'yı da evinde 2-0'la geçen Alman devinde yine de değişim her an gerçekleşebilir.

Mergim Berisha'nın golü Bayern Münih'i devirdi! Fenerbahçe'den ayrılmak yaramış... Bundesliga'nın 7. haftasında Bayern Münih'i ağırlayan Augsburg, Mergim Berisha'nın golüyle 3 puana uzandı. Fenerbahçe'den kiralanan 24 yaşındaki forvet ilk 11'de başladığı maçta Augsburg formasıyla ilk golünü Bayern Münih'e atmış oldu.

Julian Nagelsmann

OLİVER KAHN'DAN YALANLAMA

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, söylentilere rağmen 35 yaşındaki Nagelsmann'ın gönderileceği haberlerini yalanladı. Efsane kaleci Kahn, Sky Almanya'ya şunları söyledi: "Şu anda başka bir teknik direktörle ilgilenmiyoruz. Julian'a tamamen inanıyoruz. Elbette hepimiz mutsuzuz, moralimiz bozuk. Ve Leverkusen'e karşı yeniden başlayacağız."

Tuchel yönetimindeki Chelsea, 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

Chelsea'de sürpriz ayrılık! Amerikalı patronlar Thomas Tuchel'i kovdu Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in görevine son verildi. Londra devinin Amerikalı yeni patronları Alman çalıştırıcıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb yenilgisi sonrası yolları ayırdı.

CHELSEA'NİN YENİ FUTBOL AKLI

Amerikalı milyarder Todd Boehly'ye satılan Premier League devi Chelsea'de futbol operasyonunun başına Christoph Freund geçiyor. Slazburg sportif direktörü olarak Haaland, Mané, Keita ve Upamecano başta olmak üzer pek çok yıldızın parlamasında rol oynayan Alman futbol adamı bugüne kadar 500 milyon euroda fazla satış yaptı.

Tolgay Arslan Udinese - Inter maçında 3 puan için ter dökerken evine hırsız girdi Serie A ekiplerinden Udinese son 5 maçını kazanarak zirve yarışına ortak oldu. İtalyan ekibi son maçında evinde İnter'i 3-1 mağlup ederken Tolgay Arslan da bir gol atmıştı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nineski yıldızı 3 puan için ter dökerken evine hırsız girdi.