Türkiye Gazetesi

Türk boksör Hüseyin Cinkara, 24 Eylül Cumartesi gecesi Almanya’nın Ludwigshafen kentinde bulunan Friedrich-Elbert spor salonunda WBA Kıtalar Arası Şampiyonluğu için ringe çıkıyor.

Rakibi ABD’den Al Sands, bugüne kadar çıktığı 27 karşılaşmanın 19’unu nakavtla kazanırken, aldığı dört yenilginin hepsini nakavtla kaybetti. Türk profesyonel boksunun dünya arenasındaki en başarılı temsilcilerinden biri olan Hüseyin Cinkara, cumartesi günü galip geldiği takdirde dünya şampiyonluğu yolu açılmış olacak.

"KANIMIN SON DAMLASINA KADAR..."

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını belirten boksör Hüseyin Cinkara ise yaptığı açıklamada, “Bu karşılaşmanın benim için ne anlam taşıdığının çok iyi bilincindeyim. Kazanmam durumunda dünyanın zirvesinin kapıları bana açılacaktır. Dünya ringlerinde ülkemi ve bayrağımı en iyi biçimde temsil etmek için kanımın son damlasına kadar çarpışmaya hazırım. Bu yolda beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum” şeklinde konuştu.

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, Hüseyin Cinkara’nın bugüne kadar birçok şampiyonluklar yaşayarak rüştünü ispatladığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Sessiz sedasız dünyanın zirvesine tırmanan sporcumuz bugüne kadar; Almanya ve Kıtalar Arası şampiyonluklarını yaşamış olan başarılı bir sporcumuzdur. Şimdiye kadar çıktığı 18 maçta hiç yenilgi yüzü görmezken 15 maçını ise nakavtla sonlandırmış olan başarılı bir sporcumuzdur.”

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