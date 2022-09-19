Türkiye Gazetesi

Javier Zanetti Mersin'de... Arjantinli unutulmaz sol bek, beraberinde Inter Akademi Türkiye Koordinatörü Hüseyin Kılavuz, Inter Akademi Teknik Direktörü ve Genel Direktör Marco Monti, Inter Kulübü Pazarlama Müdürü Barbara Biggi ve diğer kulüp yetkilileriyle birlikte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

MERSİN'DE YETENEK AVI

Ziyarette heyet tarafından Başkan Seçer’e, Inter Akademi Türkiye hakkında bilgiler verildi.

Heyette bulunanlar, yetenekli Türk gençlerini Inter disiplini ve prensipleri ile yetiştirmeyi amaçladıklarını da söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Mersin’in bölge olarak futbola oldukça düşkün olduğunu belirtirken, göçlerle büyümüş bir kent olduğu için de heterojen yapısı nedeniyle pek çok kabiliyetli genci barındırdığından söz etti.

FORMA İMZALADI

Futbol ve Mersin hakkındaki sohbetin ardından Başkan Seçer’e, üzerinde 'Seçer' yazılı, 33 numaralı forma hediye edildi. Formayı Inter Kulübü Başkan Yardımcısı Javier Zanetti, Başkan Seçer için imzaladı. Ayrıca, Başkan Seçer’e Inter flaması da hediye edildi.

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