Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçebileceği haberlerinin çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Hamit Altıntop, konuyla ilgili açıklama yaptı.

SİNAN ENGİN'İN İDDİASI

Sergen Yalçın'a yakın isimlerden Sinan Engin, geçtiğimiz günlerde 49 yaşındaki teknik direktörün TFF'den teklif beklediğini söylemişti. Engin, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer" demişti.

HAMİT ALTINTOP'TAN AÇIKLAMA

Lüksemburg maçı hazırlıklarına başlayan A Milli Takım'da bu konu yönetici Hamit Altıntop'a soruldu. A Milli Takım'ın Riva'daki kampını takip eden TRT Spor Muhabiri İbrahim Kırkayak söz konusu haberleri ve Stefan Kuntz'un moralini Altıntop'a sordu.

Kırkayak, Hamit Altıntop'un haberler için, "Böyle bir konu yok." ifadelerini kullandığını aktardı.

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A Milli Takım'da Lüksemburg hazırlıkları başladı... Ozan Kabak, Zeki Çelik, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Enes Ünal uçağı kaçırdı A Milli Takım’ın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta Lüksemburg ile oynayacağı maçın hakemi Almanya Futbol Federasyonu’ndan Tobias Stieler oldu. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki Ay-Yıldızlılar hazırlıklarına başladı.

Aykut Kocaman Samsunspor yönetimine teşekkür etti! Karadeniz ekibinin ısrarı sürüyor larak Medipol Başakşehir'i çalıştıran ve Ekim 2021'den beri boşta olan teknik direktör Aykut Kocaman'a Samsunspor kancası! Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Karadeniz ekibi, 5. haftadaki 1-1'lik Çaykur Rizespor maçından sonra teknik direktör Bayram Bektaş'la yollarını ayırmıştı. Samsunspor takımın başına Aykut Kocaman'ı getirmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcının ilk cevabı olumsuz ama "pres" sürüyor.