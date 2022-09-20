Türkiye Gazetesi

Geçen sezonun vazgeçilmezlerinden olan Miguel Crepso, Jorge Jesus’un da gözdesi olmayı başardı. İlk maçlarda kulübede oturan Portekizli, kısa sürede forma rekabetinde öne çıktı. Sadece defansta değil, ofansta da önemli katkı sağlayan Crespo, Alanya maçında attığı golün yanı sıra mücadelesiyle de alkış aldı.

MİLLÎ DAVET BEKLİYOR

Alanya karşısında girdiği ikili mücadelelerin yüzde 75’ini kazanan Crespo, 7 top çaldı, yüzde 86 pas isabetiyle oynadı. Transfermarkt’ın verilerine göre 8 milyon avro değer biçilen ve geldiği günden bu yana (660 bin avro) fiyatını 13 kat artıran Crespo, Türkiye’deki en pahalı Portekizli olurken millî takıma da göz kırptı.

DÖRT GÜN DİNLENECEKLER

Alanya galibiyetiyle millî araya giren Fenerbahçe’de oyunculara dört gün izin verildi. Sarı lacivertliler, deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının hazırlıklarına cuma günü başlayacak. Bu sırada 7’si yerli, 7’si yabancı tam 14 oyuncu millî takımlarda mesai yapacak.

PERES VE SERDAR’A ÖZEL PROGRAM

Sakatlıkları bulunan Luan Peres, Serdar Aziz ve Nazım Sangare, millî arada izin yapmayacak. Dizinde yumuşak doku zedelenmesi olan Peres ile ağrıları artınca tekrar tedaviye alınan Serdar Aziz’in millî ara sonrası takıma katılması bekleniyor. Nazım’ın tedavisi de devam ediyor.



Fenerbahçe mest etti! Alanyaspor'a gol yağdırdı Jorge Jesus’un takımı oynadıkça attı, attıkça oynadı. Futbol şov yapan Kanarya Rossi’yle öne geçti, Gustavo Henrique, Crespo ve Valencia ile farka gitti. Pedro bir de penaltı kaçırırken kapanışı İrfan Can yaptı. F.Bahçe ligdeki son iki maçında yedi gol attı, yemedi

Fener’de herkes golcü! Jesus’la golcü bir kimliğe bürünen sarı lacivertlilerde bütün oyuncular gol yarışına girdi. Ligde 3,0 genelde ise 2,0’lık gol ortalaması yakalandı.