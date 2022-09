Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Jorge Jesus geldi, dertler bitti. Fenerbahçe’de Ali Koç dönemiyle başlayan hoca krizine Portekizli son verdi. Tecrübeli teknik adam, isminin yanı sıra performansıyla da tartışılmaz bir hoca olduğunu gösterdi. Net dokunuşlarla ezberleri bozan Jorge Jesus, kısa sürede ortaya bambaşka bir Fenerbahçe çıkardı. Uzun yıllardır 4-2-3-1 oynayan Fenerbahçe’nin artık bir sistem takıntısı yok. Portekizli rakibe göre, maçın gidişatına göre taktik dizilişte değişiklik yapabiliyor. Önemli olan ise takım her şartta aynı coşkuyla oynayabiliyor.

İDEAL ON BİR YOK

Eskiden takımın ideal on biri önemliydi. Aslar ve yedekler vardı. Jesus buna da son verdi. Zira artık herkes ilk on bir oyuncusu. Takımda kaleci İrfan Can’dan başka ilk on birde görev almayan oyuncu yok. Kenardan gelenlerden da ciddi katkı alan Portekizli neredeyse her maça en az 5 farklı değişiklik yaparak çıkıyor. Bu durum takımdaki rekabeti körüklüyor, oyuncuların yorulmasını önlüyor. Daha da önemlisi yorgunluğa bağlı sakatlıkların önüne geçiyor. Samandıra reviri haberleri Jesus’la son buldu.

BAHANE ÜRETMİYOR

Jorge Jesus’un rotasyonları, yorgunluk bahanesini de tarihe gömmüş durumda. Eskiden Avrupa dönüşü, ligde kayıp yaşanır, sebep olarak takvimin sıkışıklığı gösterilirdi. Oysa Rennes’de muhteşem bir geri dönüşe imza atan Jesus’un Fenerbahçe’si, sadece 4 gün sonra Alanya’ya 5 atmaktan geri kalmadı. Tabii takımın sabit bir golcüsü de yok. Kaleyi gören ağları havalandırıyor. Tam 17 farklı ismin gol sevinci yaşadığı Fenerbahçe’de, 14 oyuncu asist yaparken, skora katkı veremeyenler kaleciler dışında Serdar Aziz oldu.

TEK RAKİBİ PSG

Fenerbahçe gole doymuyor. Ligde 6 maça 20 gol sığdıran sarı lacivertliler 3,3’lük ortalamaya ulaştı. Ligin en skorer takımı olan sarı lacivertliler, 3,3’lük ortalamayla Avrupa’nın 5 büyük liginde de PSG’nin (3,6) ardından ikinci sıraya yerleşti. İlk 7 hafta sonunda 22 pozisyonla en fazla gol fırsatı yakalayan, tarihî rakipleri Galatasaray (11) ile Beşiktaş’a (11) tam iki misli fark attı. Kiralık giden Berisha da dâhil edildiğinde tam 18 farklı oyuncunun gol sevinci yaşadığı Fenerbahçe’de 14 oyuncu asist yaparken, Avrupa’daki 8 maçta atılan 15 golle toplamda maç başına ortalama 2,5 oldu.

Virtüöz Crespo! Sahanın her yerinde o var Portekizli yıldız Miguel Crespo, formuyla Jesus’un değişmezi oldu, fiyatını tam 13 kat artırdı.

Fenerbahçe mest etti! Alanyaspor'a gol yağdırdı Jorge Jesus’un takımı oynadıkça attı, attıkça oynadı. Futbol şov yapan Kanarya Rossi’yle öne geçti, Gustavo Henrique, Crespo ve Valencia ile farka gitti. Pedro bir de penaltı kaçırırken kapanışı İrfan Can yaptı. F.Bahçe ligdeki son iki maçında yedi gol attı, yemedi