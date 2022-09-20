Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aras Kargo ile imzalanan sponsorluk anlaşmasında çarpıcı açıklamalar yaptı. Yusuf Demir’in Türk statüsünde oynaması için girişimde bulunacaklarını söyleyen Özbek “Yusuf Demir için TFF ile temaslarımızı sürüyor. Onlar da olumlu bakacaklardır. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, futboluna önemli hizmetler verecektir. Daha çok genç. Bu genç yaşta başarılı performansları olmuştur. Türk Millî Takımı’nın Yusuf’u kazanması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLÎ TAKIM GAFI

Başkan Özbek, Yusuf’un Avusturya’yı tercih ettiği ve dört maçta bu takımın formasını giydiği için FIFA kuralları gereği Türkiye adına oynayamayacağı hatırlatılınca “Dil sürçmesi oldu. Türk futboluna kazandırmalıyız demek istedim” düzeltmesini yaptı. Eski başkanlardan Adnan Polat’ın 11 yıl sonra Florya’ya gelmesiyle ilgili olarak da Özbek “Galatasaray’da artık kavgayı bitirmek, birleşmek istiyoruz. Kendisi 11 yıldır kulübe gelmeyen, küsmüş bir başkanımızdı. Artık buna son verdik” diye konuştu.

KAFKAS’TAN YUSUF AÇIKLAMASI

Yusuf Demir tartışmaları bütün hararetiyle sürerken TFF Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Millî Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, “Elimizde yazışmalar var. Biz onu davet ettik. Ama o Avusturya’yı tercih etti” derken Okan Buruk’un “Biz mi tercih etmedik o mu Türkiye’yi tercih etmedi?” sözleri için “Okan Hoca arkadaşım. Ama bu işlerde kullanılan kelimeleri bilmek lazım” ifadelerini kullandı.

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