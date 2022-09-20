Türkiye Gazetesi

Geçen sezon rakiplerine büyük fark atarak şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor bu sezona istediği gibi başlayamamıştı. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın deyimi ile kadroda yaşanan ciddi değişimin sancıları çekiliyordu. Aynı Avcı olumsuz sonuçların alındığında bile umutlu bir bakış açısı sergileyip “Bize inanın. Geçen sezondan daha güçlü ve daha iyi duruma geleceğiz” mesajı vermişti. Ardından Avrupa’da Kızılyıldız, ligde de Gaziantep FK galibiyeti geldi.

GURUR DUYUYORUM

Gaziantep FK galibiyeti özelinde alt açılımları önemliydi. İlk 10 dakika 2-0 geriye düşen Fırtına asla pes etmedi ve futbolcuların deyimi ile kalan 35 dakikada en iyi ilk yarı performansını sergiledi. Sağlı sollu bindirdi ve golleri buldu dengeyi sağladı. Uzatmada da galibiyet golünü bulan Karadeniz ekibinde Avcı “Önemli olan pes etmeyen ve sonuna kadar savaşan bir takım kimliğinin ortaya konulmasıydı. Hepinizle gurur duyuyorum” diyerek takımını kutladı.

YİNE DEFANS

Trabzonspor’da Abdullah Avcı yumuşak karınları olarak savunmayı görüyor. Bir türlü istikrarı sağlayamayan bordo mavililerde Avcı, millî arada savunmaya özel bir önem verecek ve ilk göreve başladığındaki ‘kolay gol yeme’ defosunu giderecek. Çünkü Fırtına, 7 maçta kalesinde toplam 10 gol gördü.

TREZEGUET AÇILIYOR

Bordo mavililerin yeni transferi Trezeguet yavaş yavaş skora etkisini gösteriyor. Lig, Avrupa ve Süper Kupa olmak üzere toplam 12 maçta süre alan Mısırlı oyuncu 3 gol attı, 2 de asist yaptı.

Gaziantep FK ve Trabzonspor'un bulunduğu uçakta tekme tokat kavga! Taraftarlar Erol Bulut'un üzerine yürüdü: O anlar kamerada Dün akşam Trabzon-İstanbul seferini yapan ve Gaziantep FK kafilesinin de yer aldığı uçağın kalkış öncesi apronda beklediği sırada Gaziantep FK oyuncuları ve Teknik Direktör Erol Bulut'a sözlü olarak sataşınca olan oldu. Uçakta çıkan tartışmada pilot tarafından polis çağrıldı veu çakta bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili oyuncu Yusuf Yazıcı da olayı yatıştırmaya çalıştı.

Trabzonspor lige fırtına gibi döndü İlk 9 dakikada kalesinde iki gol birden gören bordo mavililer, devreye kadar Trezeguet ve Bakasetas (pen.) ile eşitliği sağladı. 90+8'de ise Bartra ile hayat veren galibiyete uzandı