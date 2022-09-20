Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta son iki maçta yaşanan puan kayıpları Fenerbahçe derbisi öncesinde umutsuzluğa sebep olmuştu. Teknik direktör Valerien Ismael ise derbide zaferden emin. Ailesini ziyaret etmek için Almanya'ya gitmeden önce yönetimle bir araya gelen Fransız teknik adam, gelecek haftalar için çok iddialı konuştu. Karagümrük ve Sivasspor maçlarında gerçek kimliklerini gösterdiklerini ancak son iki karşılaşmada şanssızlıklar yaşadıklarını belirten Ismael, derbide tempolarını tekrar yakalayacaklarından emin.

'ŞU ANDA LİDERDİK'

Yapılan eleştirilere rağmen takımın zirveden sadece iki puan geride olduğunu söyleyen Ismael, "Puan kayıplarımız da bireysel hatalardan kaynaklandı. Bu kadar şanssızlık olmasaydı çok rahat bir şekilde şu anda koltukta oturan takım Beşiktaş olurdu" dedi. Öte yandan ceza sahası dışından yenilen gollere kendisi de isyan eden genç teknik adam, "Hiç beklemediğimiz şekilde goller yiyoruz. Bu da saha içindeki motivasyonumuzu düşürüyor. Artık böyle gollere izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

ALMANYA TERAPİSİ

Valerien Ismael, İstanbulspor ile oynanan maçın ardından takıma üç gün izin verdi. Fransız çalıştırıcı ise ailesinin yanına Almanya'ya gitti. Daha önce de ailenin önemine dikkati çeken Ismael'in baskı altında olduğu bu dönemde kendisini daha iyi hissetmek için bu tercihi yaptığı konuşuluyor.

Attila Szalai'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbi yorumu... "Atmosfer iyi olunca biz de iyi oluyoruz" Fenerbahçe’nin Macar stoperi Atila Szalai, 5-0'lık Alanyaspor maçının ardından "Hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olmak. Onun için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi. Szalai, milli ara sonrası oynanacak Beşiktaş derbisinde 3 puan için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.