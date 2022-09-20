Türkiye Gazetesi

Ve liglere ara verildi millî mesai başladı. A Millî Takım, Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup’ta Perşembe günü İstanbul’da Lüksemburg, Pazar günü de deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Lider olduğumuz grupta 4’te 4 yaptık ve kalemizde gol bile görmedik. Hedef bu iki maçı da gol yemeden kazanmak ve liderliği sağlama alıp bir üst klasmana çıkmak için avantaj sağlamak.

HÜCUM AĞIRLIKLI...

Dünya Kupası biletini kaçırsak da Stefan Kuntz yönetiminde çıkışa geçen ay-yıldızlı ekibimiz, hazırlıklarına dün başladı. Daha genç bir jenerasyonla yoluna devam eden Millîlerde Kuntz, hiçbir rakibi küçümsemeden onlara saygı duyarak hedefledikleri sonuçları alacaklarını söyledi. İki günlük ön hazırlıkta zayıf rakiplere karşı hücum ağırlıklı çalışmalara ağırlık verilecek.

HEYECANDAN TİTREDİM

Son anda millî takıma çağrılan F.Bahçeli İsmail Yüksek “Hayalimi gerçekleştirdim. Haberi aldığımda yemek yiyordum ve titremeye başladım. Hüznü de mutluluğu da bir arada yaşıyorum” dedi. İlk defa davet alan Kayserisporlu Onur Bulut da “Buraya gelene kadar inanamadım. Çok mutluyum” diye konuştu.

Hamit Altıntop'a Sergen Yalçın sorusu! A Milli Takım'ın başına geçecek söylentilerine ilk ağızdan cevap geldi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Sergen Yalçın iddialarına cevap verdi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan başarılı teknik direktörün Stefan Kuntz'un yerine A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia edilmişti.

İsmail Yüksek: A Milli Takım'dan telefon geldiğinde yemekteydim, heyecandan tir tir titredim A Milli Takım'da Salih Özcan'ın son dakika sakatlığının ardından aday kadroya çağırılan Fenerbahçeli İsmail Yüksek, haber aldığında Samandıra'da yemek yediğini ve heyecandan yemeğini bitirmediğini anlattı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un en güvendiği isimler arasında yer alarak dikkat çekmişti.