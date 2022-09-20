Türkiye Gazetesi

İtalya Serie A'da son hafta sonuçları ilginç bir istatistiğe neden oldu. Juventus, Inter, Milan ve Roma son hafta oynadıkları maçlarda yenildiler. Böylece Serie A'da 67 yıl sonra bir ilk gerçekleşmiş oldu.

AĞIR TOPLARIN HEPSİ KAYBETTİ

Milan sahasında Napoli'ye 2-1, Roma sahasında Atalanta'ya 1-0, Juventus deplasmanda Monza'ya 1-0 ve Inter deplasmanda Udinese'ye 3-1 kaybetti.

67 YIL SONRA BİR İLK

Bu sonuçlarla birlikte 4 dev takım 67 yıl sonra ilk kez aynı gün maç kaybetmiş oldu. Bu dört takım en son 13 Şubat 1955'te aynı gün mağlup olmuşlardı.

Serie A'da son hafta sonrasında tablo birbirine yaklaştı. Lider Napoli ile 7. sıradaki Inter'in arasında sadece 5 puan bulunuyor.

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