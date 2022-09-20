Türkiye Gazetesi

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu 56 yaşındaki Mike Tyson, siyatik alevlenmesi rahatsızlığından mustarip. Efsanevi boksör, hastalığından dolayı daha önce baston kullanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk kez tekerlekli sandalyede görüntülenen Tyson, hastalığına dair açıklama yaptı.

FOTOĞRAFLARI ENDİŞELENDİRMİŞTİ

Mike Tyson'ın tekerlekli sandalyede çekilen fotoğrafları hayranlarını üzüntüye boğmuştu. Bu olayın ardından Tyson kısa bir açıklama yaparak hastalığı hakkında bilgi verdi.

"SİYATİĞİM VAR! KONUŞAMIYORUM BİLE"

Rahatsızlığının nedenini açıklayan Mike Tyson, “Siyatik denilen bir hastalığım var. Şiddetlendiği zaman yürümeyi bırakın, konuşamıyorum bile. Ama yine de Tanrı’ya şükürler olsun. Şu an harika hissediyorum" dedi.

Mike Tyson tekerlekli sandalyede: Görüntüsü sağlığıyla ilgili endişelere yol açtı Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson (56), siyatik alevlenmesi rahatsızlığından mustarip. Efsanevi boksör, hastalığından dolayı daha önce baston kullanmıştı ama ilk kez ABD’de Miami Havalaanı’nda tekerlekli sandalyede görüldü.