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Sondakika... UEFA, Rusya'yı EURO 2024'ten men etti
20.09.2022 - 18:05 | Son Güncelleme: 20.09.2022 - 18:09
Türkiye Gazetesi
Sondakika... Şubat ayından bu yana Ukrayna topraklarında işgalini sürdüren Rusya'ya bir yaptırım da, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden geldi. UEFA, Rusya'yı EURO 2024'ten men ettiğini duyurdu.
Etiketler : UEFA,
911103 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/911103.aspx
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