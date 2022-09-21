Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bu sezon Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla A Millî Takım’a kadar yükselen İsmail Yüksek’in hikâyesi âdeta bir peri masalını andırıyor. Emre Belözoğlu döneminde Trabzonspor’un elinden kapılarak Fenerbahçe’ye kazandırılan İsmail, Erol Bulut ve Vitor Pereira’nın gözüne giremeyince farklı takımlara kiralanmıştı. 3. Lig’den henüz 20 yaşındayken Fenerbahçe’ye transfer olan İsmail, Balıkesir, Adana Demir ve Bursa maceralarından sonra Jorge Jesus’la sarı lacivertli formayı sırtına geçirdi, 8 maçlık sürede de performansıyla kendini ay yıldızlı takımda buldu.

PEŞ PEŞE ÖVGÜLER

Jesus’un kendisiyle özel olarak ilgilendiği söyleyen İsmail Yüksek, “Fenerbahçe ve millî takım forması giymek en büyük hayallerimdendi. Bunu başardığım için mutlu ve gururluyum. Her zaman aynı özveriyle mücadele edip daha iyisini yapmak için mücadele edeceğim” diyerek ileriye gideceğinin sözünü verdi. Jesus’un, “Kendisi Türk Millî Takımı’nın geleceği olacak” diyerek övdüğü İsmail’i Trabzonspor’a kazandırmak isteyen Sadi Tekelioğlu, Emre Belözoğlu transferi bitirince, “Fenerbahçe çok büyük iş yaptı. Emre’yi kutluyorum” açıklamasını yapmıştı.

BİR DİĞER HAYALİ LA LİGA

Geçen sezon Bursaspor’da kiralık oynarken verdiği demeçte, “Hayalim millî takım. Bunu gerçekleştirmek için çok çalışmalıyım” sözlerini kullanan İsmail’in ilk hayali gerçeğe dönüşmüş oldu. Genç yıldızın bir başka hayali ise La Liga’da forma giymek. Aynı röportajda “Avrupa’da forma giymek isterim. Benim stilime en uygunu La Liga” diyen İsmail’i İspanyol scoutların izlemeye aldığı öğrenildi.

DEVRİM BÖYLE BAŞLADI

Fenerbahçe’nin rotasını krizden eski parlak günlere çeviren Jorge Jesus’un sırrı, disiplin, çalışma azmi ve takım olgusundan oluşuyor. Daha gelmeden Samandıra’da istediği değişiklikler isteyen Jesus, ardından eklemeler yaptı. Disiplinden taviz vermeyen Jesus, Samandıra’da giriş-çıkış, dinlenme ve yatış saatlerini sabitledi. Tesis içinde telefon kullanımını yasakladı. Oyuncu grubunun arasındaki diyaloğu güçlendirdi. Uymayanlara para cezası kesti. Disiplin ve takım olgusu oturunca Jesus’un Fenerbahçe’si ortaya çıktı.

ARDA'YA KORUMA

Oyunculara yaptığı dokunuşlarla Fenerbahçe’yi şaha kaldıran Jorge Jesus, Arda Güler’in üzerindeki koruma kalkanını kısa vadede kaldırmayı düşünmüyor. İsmail Kartal’ın “Arda’yı korumamız gerek” sözleri hafızalardaki yerini korurken benzer bir tavır takınan Jesus, fiziksel olarak henüz güçlü olmayan 17 yaşındaki yıldızın sakatlanmaması için aşırı yükleme yapılmasına izin vermiyor. Portekizli hoca, geçen sezon aşırı yükleme sebebiyle stres kırığı yaşayan Arda’yı kısa sürelerle kullanıp koruma altında gelişimi tamamlamasını hedefliyor.

Fenerbahçe mest etti! Alanyaspor'a gol yağdırdı Jorge Jesus’un takımı oynadıkça attı, attıkça oynadı. Futbol şov yapan Kanarya Rossi’yle öne geçti, Gustavo Henrique, Crespo ve Valencia ile farka gitti. Pedro bir de penaltı kaçırırken kapanışı İrfan Can yaptı. F.Bahçe ligdeki son iki maçında yedi gol attı, yemedi

Süper Fener! Kadıköy'de Alanyaspor'a 5 gol! Jorge Jesus gururla sunar Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarını 5-0'la mest etti. Fenerbahçe ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken bir de Joao Pedro'yla penaltı kaçırdı. Goller 2. yarıda da kesilmedi ve Jorge Jesus'un takımı milli araya moralli girdi. 6. haftayı bay geçen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rennes deplasmanından moralli dönmüştü. Sarı-Lacivertliler ligdeki son maçında ise Kayserispor engelini kayıpsız geçmişti. 6 maçta 2 galibiyeti bulunan Alanyaspor 8 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 13'e yükseltti.