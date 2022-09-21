Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

A Millî Takım’ın Lüksemburg ve Faroe Adaları maçlarının kadrosu Beşiktaş’ta tepkiyle karşılandı. Alman teknik direktör Stefan Kuntz, aday kadroya Beşiktaş’tan kimseyi almadı. Daha önce Beşiktaş forması giyen Kuntz’un bu tercihinin sebebi merak ediliyor. Sakatlanan Salih Özcan’ın yerine Ankaragücü’nden Tolga Ciğerci ile Fenerbahçe’den İsmail Yüksek’in alınması bardağı taşırdı. Salih Özcan’ın bölgesinde görev yapan Salih Uçan sezona çok iyi başlamıştı.

BERKAN NE YAPTI?

Son maçlarda takımın en iyi isimlerinden biri olarak gözüken Salih’e davet çıkmadı. Kuntz’un, Beşiktaş’ta 4 maçta 240 dakika süre alan Berkay Vardar yerine Galatasaray’da yedek kalan ve sadece 103 dakika süre alan Berkan Kutlu’yu çağırması da isyanın boyutunu katlamış durumda. TFF yetkilileriyle görüşen siyah beyazlı yöneticiler, bu seçimlerin ve Beşiktaş’tan oyuncu alınmamasının sebeplerinin Stefan Kuntz tarafından kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

O FORMAYI GİYECEKSİN

Salih Uçan’ın, A Millî Takım’da tercih edilmemesi siyah beyazlı camiada büyük tepki toplarken, yıldız oyuncuya destek geldi. Beşiktaşlı oyuncular Salih’e moral vererek kısa süre ay yıldızlı formayı giyeceğini ifade etti. Bu sezon saha içi ve saha dışında kaptan gibi davranan Salih ise millî arada çalışmalarına devam ediyor.

VAN GAAL’DEN AÇIKLAMA

Hollanda Millî Takımı Teknik Direktörü Van Gaal, Beşiktaşlı Wout Weghorst için konuştu. Tecrübeli teknik adam, Weghorst’un Beşiktaş’ı seçerek çok iyi bir tercih yaptığını belirterek, “Memphis ve de Jong da benzer tercihler yapmalıydı ama düzenli olarak oynamıyorlar, mutlu değilim” dedi.

Hamit Altıntop'a Sergen Yalçın sorusu! A Milli Takım'ın başına geçecek söylentilerine ilk ağızdan cevap geldi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Sergen Yalçın iddialarına cevap verdi. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan başarılı teknik direktörün Stefan Kuntz'un yerine A Milli Takım'ın başına geçeceği iddia edilmişti.

İsmail Yüksek: A Milli Takım'dan telefon geldiğinde yemekteydim, heyecandan tir tir titredim A Milli Takım'da Salih Özcan'ın son dakika sakatlığının ardından aday kadroya çağırılan Fenerbahçeli İsmail Yüksek, haber aldığında Samandıra'da yemek yediğini ve heyecandan yemeğini bitirmediğini anlattı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un en güvendiği isimler arasında yer alarak dikkat çekmişti.