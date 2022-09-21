Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TGRT EU’da Hasan Sarıçiçek’in hazırlayıp sunduğu Ekstra Futbol programına katıldı. Sancak şampiyonluk için “Yukarıda filler tepişir biz de aradan sıyrılabilirsek neden şampiyon olmayalım?” dedi. Sancak “Bazı şanssızlıklar ve öngörmediğimiz kazalar oldu. Hakemlerin ve Fenerbahçelilerin canı sağ olsun. Elle oynamalar ve smaçlara penaltı verilmeyen bir ortamda lider olmak değil sonunu getirmek önemli” ifadesini kullandı.

ÖNCELİĞİMİZ AVRUPA

“Öncelikli hedefimiz ilk 5’e kalıp, Avrupa’ya gitmek” diyen Başkan Sancak “Sekiz İstanbul takımın yer aldığı ligde bir Anadolu takım olarak zirvede olmanın gururunu yaşıyoruz. Transfere bizim üç katımızı harcayanların yanında oynadığımız futbolu görenler bize şampiyonluğu yakıştırıyor. Biz şampiyon olmayacaksak, G.Saray, F.Bahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor fark etmez kim olursa olsun” dedi.

Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: 'Giderse gitsin' deyip rakam verdi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer gündeminde sık sık adı geçen Mario Balotelli için gelen tekliflerin değerlendirildiğini söyleyerek, Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye gidebileceğini belirtti. Sancak Balotelli için istedikleri rakamı da açıkladı.