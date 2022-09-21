Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sezona on üç yeni transferle iddialı bir giriş yapan Galatasaray’da, şimdiden devre arası operasyonları da planlanmaya başlandı. Icardi, Mertens, Mata gibi birçok yıldızı kadrosuna katan sarı kırmızılılarda önümüzdeki dönemle beraber de gelecek adına adımlar atılması kararlaştırıldı. Transferde bitiriciliği ile ön plana çıkan Erden Timur ile sürekli görüşme hâlinde olan teknik direktör Okan Buruk, takım ve oyuncular hakkında bilgiler verdi. Buruk’un çalışmasından memnun olan yönetimin önüne ise Norwich’ten kiralanan Milot Rashica geldi.

ÇOK KATKI SAĞLAR

Buruk, Kosovalı kanat oyuncusunun performansından çok memnun kaldığını ve ilerisi adına önemli bir isim olduğunu vurgulayarak kiralık kadroya katılan ismin bonservisiyle alınmasını talep etti. Buruk raporunda “Rashica’nın uzun vadede bize çok katkısı olur. Geç kalmadan bonservisini alalım’’ dedi. Rashica’nın da İstanbul’da mutlu olduğu bilgisi aktarılırken Aslan önce oyuncuyu ikna edip elini güçlendirecek. Daha sonra da kulübüyle masaya oturulacak. 26 yaşındaki oyuncu için gözden çıkarılan rakam ise 5-6 milyon avro civarında.

FORVETLERE DUYURULUR

Galatasaray sezona forvet olarak Seferovic ile başladı devamında yedek kuvvet Gomis golleri atıp kurtarıcı oldu formayı kaptı. Şimdi de alışma sürecini tamamlayan Icardi devreye girdi. Millî ara sonrasında teknik direktör Okan Buruk’u tatlı bir zorluk bekliyor. Gomis’in 7 maçta 4 golü bulunurken Seferovic ve Icardi’nin henüz golü bulunmuyor.

HÜCUMCU ASLAN

Sarı kırmızılılar geride kalan 7 maçlık dilimde topla oynamada yüzde 50’nin altına hiç düşmedi. Hatta Giresun ve Kasımpaşa maçlarında yüzde 60’lar görüldü. Şutlarda da hep çift hanede kaldı. En fazla şut 20 ile Gaziantep FK maçında atılırken en az şut ise 13’le Antalyaspor mücadelesindeydi.

Galatasaray Yusuf Demir için harekete geçti Başkan Dursun Özbek “Yusuf Demir’in Türk statüsünde oynaması için girişimlerimiz sürüyor. TFF de buna olumlu bakacaktır” dedi

Galatasaray'da değişim başlıyor Van Aanholt’un performansından memnun olmayan G.Saray’ın hocası, sol beki Dubois’ya, forveti Icardi’ye teslim edecek.