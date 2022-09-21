Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın 6 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Avusturya doğumlu Yusuf Demir, Türk statüsüne ne zaman geçecek?

Genç oyuncusu hakkında tartışmalar devam ederken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi sessizliğini bozdu.

"BU TALİMATI BİZ YAZMADIK"

Akşam'a konuşan Büyükekşi şunları söyledi:

"Ülkemizde biliyorsunuz, bir talimat var. Bir Türk oyuncunun bir başka ülke milli takımını seçmesi durumunda Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bu talimatı biz yeni yazmadık. 2015 yılında yapılmış bir talimat. Bu oyuncu da en son Ekim 2021'de Avusturya Milli Takımı'nda dördüncü resmi maçını oynamış. Onun için Türk Milli Takımı'nda oynama şansı yok. Bizim mevcut talimatımıza göre Türk olarak oynayamıyor."

Okan Buruk'tan yönetime Rashica raporu: Tapusunu alalım Galatasaray’ın hocası, Norwich’ten kiralanan kanat oyuncusunun takımda tutulması için erken hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Amaç 5-6 milyon avro civarında işi bitirmek.

MESUT ÖZİL NASIL YERLİ STATÜSÜNDE OYNUYOR?

"Mesut Özil örneği yanlış. Çünkü Mesut'un Alman Milli Takımı'nı seçmesi 2015 yılından önce. Bu talimat 2015 yılında çıkartılan bir talimat. Galatasaray, bu futbolcuyu transfer ederken bu talimat vardı. Galatasaray Yusuf Demir'i alırken bu talimatı biliyordu. Galatasaray Yusuf Demir'i transfer ettikten sonra böyle bir talimat çıkartmadık. 7 yıl önce çıkartılmış. Bununla ilgili şu andaki uygulama bu. İleride bir talimat değişikliği çıkarsa durum değerlendirilir. Şu anda öyle bir durum yok."

DURSUN ÖZBEK'TEN YUSUF DURSUN AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada genç oyuncunun Türk statüsünde oynaması için federasyon ile temasta olduklarını dile getirdi.

"Yusuf Demir ile ilgili temaslarımız sürüyor. Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, Türk futboluna önemli hizmetler vereceğini düşündüğümüz bir kardeşimiz. Yusuf'un kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Temaslarımız var. Türk statüsünde oynaması için temaslarımız sürüyor. Federasyonumuzun da buna pozitif bakacağını düşünüyorum. Özellikle Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum."

19 yaşındaki Yusuf Demir, Avusturya Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 4 maça çıktı.