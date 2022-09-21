Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe taraftlarının üzerine titrediği genç yetenek Arda Güler'in gelişimi için her ayrıntı düşünülüyor.

Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor maçında tribünler 5-0'dan sonra Arda Güler diye bağırmış, teknik direktör Jorge Jesus ise sesler kesilince genç yıldızı oyuna sürmüştü.

Arda Güler'e az süre vermekle suçlanan Portekizli çalıştırıcı maçın basın toplantısında kendisini şu sözlerle savunmuştu:

"ARDA'NIN DEĞERİNİ BİLİYORUZ"

"Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Fenerbahçe ile kıyasladığımızda milli takımda oynamak daha da zor. Onun şimdilik bunun için hazır olduğunu düşünmüyorum. Oyuncunun değerini biliyoruz. Adım adım öğrenmeli ve değiştirmeli kendisini. Fiziksel anlamda çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Geliştireceği şeyler var. Yaşı sebebiyle normal bunlar. Topla çok yetenekli bir oyuncu ama futbol sadece bu değil. Futbolda yeteneğin yanına eklenmesi gereken şeyler var. O da Türk Milli Takımı’nın geleceği olacak."

JORGE JESUS'UN RİCASIYLA GELİYOR

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun 17 yaşındayken birlikte çalışmaya başladığı bireysel performans koçu, Arda Güler için İstanbul'a gelecek. Portekizli çalıştırıcının Jorge Jesus'un özel isteğiyle bu teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Bu hocanın kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ve Arda Güler'in fiziksel gelişimi adına genç oyuncuyla birlikte özel çalışmalar yapacağı bildirdi.

Jorge Jesus'un Arda Güler'le yakından ilgilendiği ve onun dünya yıldızı yapacak yolları yönetimle de konuştuğu gelen haberler arasında...

Jorge Jesus'tan Beşiktaş-Fenerbahçe sorusuna cevap... "Fenerbahçe için oynadığı rakibinin kim olduğunun bir önemi yok" Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor'u Kadıköy'de 5 golle deviren Fenerbahçe, milli aradan sonra Beşiktaş'a konuk olacak. Moralsiz rakibini deplasmanda yenerek "şampiyonluk modu"na girmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jorge Jesus'a derbi soruldu. Portekizli çalıştırıcı, "Fenerbahçe için oynadığı rakibinin kim olduğunun bir önemi yok. Rakibimize saygı duyuyoruz ama biz oynadığımız her maçta kendi fikirlerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Her maç böyle olacak, bir sonraki maçta da..." demekle yetindi.