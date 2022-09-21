Türkiye Gazetesi

Manchester City'ye bu yaz transfer olan ve City formasıyla çıktığı 10 maçta 14 gole imza atan Erling Haaland gücünü dönerden alıyor.

22 yaşındaki Norveçli santrfora kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşmak üzere en sevdiği yemek soruldu. Norveçki süper golcü döneri kastederek kebap cevabını verdi. Manchester City sosyal medya ekibi bu mini röportajı "Ekstra sos istemez" notuyla paylaştı.

"HER ZAMAN YİYEMİYORUM"

En sevdiği yemek sorulunca hiç düşünmeden "kebap" diyen Erling Haaland, "Ne yazık ki her istediğimde yiyemiyorum" diye eklemeyi de ihmal etmedi. Teknik direktör Pep Guardiola takımın kalorili yiyecekler tüketmesini kesinlikle yasakladı.

Haaland'ın döner sevgisi sosyal medyada birbirinden eğlenceli yorumları da beraberinde getirdi.

PREMİER LEAGUE KARİYERİ HIZLI BAŞLADI

Borussia Dortmund'a 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödenerek transfer edilen Haaland, Premier League tarihinde ilk 4 deplasman maçında da gol atan ilk futbolcu olmuştu. 22 yaşındaki Norveçli ayrıca, Premier League'de 10 gole en hızlı ulaşan futbolcu oldu.

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