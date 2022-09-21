Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de 6 maçta 1 puan alabilen ve son olarak Kayserispor'a evinde 4-0 yenilen Hatayspor'da, Serkan Özbalta ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Volkan Demiral oldu. Bordo-beyazlılar, daha önce anlaşmaya varılan Volkan Demirel'le 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş katıldı. Teknik direktörümüz Volkan Demirel’e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

PİRLO'YA TERCİH EDİLMİŞTİ

İlk teknik direktörlük görevini Fatih Karagümrük'te gerçekleştiren ve İstanbul'un Kırmızı-Siyahlı ekibiyle 24 maça çıkan Demirel, 1.71'lik puan ortalaması tutturmuştu. Volkan Demirel Karagümrük'ü 8. yaptı ancak başkan Süleyman Hurma'nın Andrea Pirlo'yla anlaşması sonrası yollar ayrıldı.

Kısa süre önce bir röportajında "Hiçbir zaman laf olsun diye bir takımın başına geçmeyeceğim" diyen Volkan Demirel, Hatayspor projesini kabul etti.

Serkan Özbalta istifa etti! Hatayspor yeni teknik direktörünü arıyor Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 6 maçta 5 mağlubiyet 1 beraberliği bulunan Hatayspor'da değişim bekleniyor! Serkan Özbalta iç sahadaki 0-4'lük Kayserispor yenilgisinden bir gün sonra görevinden istifa etti.