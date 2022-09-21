Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 5. maçında yarın saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg ile karşılaşacak. Teknik direktör Stefan Kuntz ile milli stoper Ozan Kabak, mücadele öncesinde Riva’da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

4 maçı da kazanan ve kalesinde gol görmeyen A Milli'ler, kalan 2 maçı da gol yemeden kazanıl B Ligi'ne yükselmek istiyor. Kuntz'un açıklamaları şöyle:

KİTABIN İLK BÖLÜMÜ BİTTİ

"Öncelikle UEFA Uluslar Ligi’ni bir kitap olarak görürsek ilk 4 maç bu kitabın birinci bölümüydü. Mayıs-haziran döneminde açıklamış olduğumuz bu kadroyu korumak istedik. Çok farklı oyuncularla çalışmaya çalışmak bence mantıklı bir şey değil. Sahadaki amacımız otomatikleşmeyi sağlamak. İkincisi de takım ruhu. Şu anda birbirini bulmuş, tanımış, ilk dört maçta rahat hareket eden oyuncu grubuna sahip olmuş olduk ve sebep bu. Sakatlıklar olmasaydı zaten kadroyu hiç değiştirmeyecektik.

A Milli Takım'a sınıf atlamak için 1 puan yetiyor! Stefan Kuntz Lüksemburg maçında kimleri oynatacak? UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta sırasıyla sahasında Faroe Adaları'nı 4-0, deplasmanda Litvanya'yı 6-0, Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden A Milli Takım, son maçında da sahasında Litvanya'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip 12 puanla lider durumda bulunuyor. Milli takımın bu karşılaşmadan alacağı 1 puan, grubu lider bitirmesini ve B Ligi'ne yükselmesini garantileyecek.

JORGE JESUS'LA FİKİR ALIŞVERİŞİ

"Maalesef bazı sakatlıklar yaşandı. Ben ve yardımcılarım, Süper Lig’deki maçların büyük bölümünü izledik. Bu izlediğimiz oyuncularla ilgili aynı zamanda oyuncuların oynadıkları takımların teknik direktörleriyle de görüştük. Kenan hoca, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile görüştü, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile görüştü. Ben Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ile görüştüm. Bizlerin oyuncularla ilgili fikirleri vardı. Ben aynı zamanda meslektaşlarımızla görüşüp, bizlerin gözlemlerimizle, onların düşüncelerinin aynı olup, olmadığını da öğrenmek istedik."

İsmail Yüksek: A Milli Takım'dan telefon geldiğinde yemekteydim, heyecandan tir tir titredim A Milli Takım'da Salih Özcan'ın son dakika sakatlığının ardından aday kadroya çağırılan Fenerbahçeli İsmail Yüksek, haber aldığında Samandıra'da yemek yediğini ve heyecandan yemeğini bitirmediğini anlattı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un en güvendiği isimler arasında yer alarak dikkat çekmişti.

TOLGA CİĞERCİ NEDEN ÇAĞRILDI?

"Bizim gözlemlerimizle, kulüplerdeki teknik direktörlerle diyalogları sayesinde güzel kararlara ulaştığımızı düşünüyorum. Bu kararlar verilirken, hiçbir kulübe ve oyuncuya karşı verilmiyor. Tolga Ciğerci bizi biliyor. Kendisi uzun boylu bir oyuncu. Savunma özellikleri güçlü olan bir oyuncu. Faroe Adaları’ndaki oyuncular da gayet uzun boylu ve fizikliler. Onlara karşı bir reaksiyon göstermemiz gerektiğinde bunu en iyi şekilde verebilecek oyunculardan biri. İsmail de genç oyuncular arasında potansiyelini gösteren, sakatlıklardan dolayı Dorukhan ve Salih’i kaybettiğimizden, mücadelesi, fiziğini ön plana koyan oyuncular arasında kim olur diye düşündüğümüz en iyi isimlerin bunlar olacağına karar verdik. Bu bilgi alışverişi içerisinde bizimle dürüstçe görüşlerini paylaşan tüm teknik direktörlere de teşekkür ediyorum."

Beşiktaş, Kuntz'dan cevap bekliyor: Salih Uçan neden yok? Siyah beyazlıların eski oyuncusu olan Alman teknik adamın, Beşiktaş’tan Salih Uçan dâhil kimseyi kadroya çağırmamasının sebebi soruldu.

SON 1 YILIN MUHASEBESİ

Geride bıraktığı 1 yılı değerlendirmeyi sonraya bırakmak istediğini ifade eden Kuntz, "Çünkü sizleri davet edip ilk yılımızı değerlendirdiğimiz bir toplantı yapmak istiyoruz. Daha gerçekçi rakamlarla, UEFA Uluslar Ligi’ndeki son iki maçımızı da bitirdikten en gerçekçi verilerle sizlerin karşına çıkmak isterim. Bunu daha sonra bırakmak isterim" dedi.

A MİLLİ TAKIM'DAN GÜNEYDOĞU TURU

"İleriye doğru bazı şeyler söylemek gerekirse, kasım ayındaki maçlarımızdan belki bahsedebiliriz. Çok kısa bir süre olacak takımların maç yapabilmesi için. 3 gün içerisinde 2 maçımız olacak. Yeni oyuncu ve taktiksel denemeler bu noktada yapılabilir. 4 ile 6 arasındaki en yetenekli genç oyuncuları deneme imkanımız olabilir. Çünkü güçlü Avrupalı ekipler karşısında oynayacağız.

Nasıl performans gösterebilecekler onları izlenme şansımız olacak. Aynı zamanda da farklı taktiksel dokunuşlar ve bu dokunuşların takımımıza getirdiği sonuçları görme imkanımız olacak bu maçlarda. İskoçya ile Diyarbakır'da, Gaziantep'te ise Çekya ile karşılaşma durumumuz var. Görüşmeler devam ediyor. Güney Amerika'da teklifler aldık. Ancak Avrupa'dan rakiplerle oynamak istedik."