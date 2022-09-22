Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ta son iki maçta yaşanan puan kayıpları sonrasında teknik direktör Valerien Ismael eleştirilerin odak noktası hâline gelmişti. Siyah beyazlı yönetim, kurulan güçlü kadroya rağmen alınan kötü skorlar üzerine Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Fransız teknik adamdan rapor istemişti. Takımın derbide bambaşka olacağının sözünü veren Valerien Ismael'e futbolcuların da büyük destek verdiği öğrenildi. Genç teknik adamla yapılan toplantının ardından siyah beyazlı yöneticiler, futbolcularla da görüştü.

HESABI TEK KİŞİ VERMEMELİ

Sert eleştiriler alan Siyah beyazlıların hocası Valerien Ismael'e Beşiktaş kaptanı Josef de Souza başta olmak üzere Hollandalı golcü Wout Weghorst ve birkaç futbolcudan açık destek geldi. Valerien Ismael'e haksızlık yapıldığı görüşü paylaşıldı. Josef de Souza'nın, "Hocamızla aramızdaki iletişim çok iyi. Tek suçlu kendisi değil" dedi. Weghorst da "Bu gemide hepimiz beraberiz. Hesabı tek kişi vermemeli" diyerek hocasına arka çıktı.

Valerien Ismael'in öğrencilerinden kendisine verilen destekten dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi.

HATALAR TESPİT EDİLDİ

Futbolcularına üç gün izin veren Valerien Ismael, yaşanan puan kayıplarının sebeplerini ortaya koyan geniş bir dosya ile talebelerinin karşısına çıkacak. Fransız teknik adam, yedi futbolcunun millî takım kampında olması sebebiyle taktiksel açıdan bazı detayları daha sonra paylaşacak.

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