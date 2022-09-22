Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Dinamo Kiev maçında kaçırdığı penaltı Enner Valencia’ya kırbaç oldu. O karşılaşmadan sonra gaza basan Ekvadorlu golcü, kariyer rekoruna doğru çılgın bir koşu başlattı. Ligde ilk üç maça 6 gol sığdıran Valencia, şu anda da 7 golle krallık yarışında ilk sırada. Ligde 2 de asisti olan Ekvadorlu, Avrupa’da attığı bir golle toplamda 8 gol, 2 asiste ulaşmış durumda.

ŞARTLAR ÇOK UYGUN

Enner Valencia, en verimli dönemini geçen yıl Fenerbahçe’yle yaşamış, sezonu 13 gol, 6 asistle kapatmıştı. Jorge Jesus’la gaza basan Ekvadorlu, şimdi sadece 11 maçta 8 gol, 2 asiste ulaşarak rekor sinyali verdi. Ligde, 6 maça 20 gol sığdıran Fenerbahçe, 3.3’lük ortalamasıyla Avrupa’nın en iyisi olurken, takımın yakaladığı hava ve tempo da Valencia’nın çok daha fazlasını yapabileceğini işaret ediyor.

ÖNÜNDE ÇOK MAÇ VAR

Kariyerinin en golcü sezonunu 2017-18’de Tigres’te yaşayan Valencia, 15 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Sakatlık ya da ceza olmaması hâlinde Ekvadorlunun önünde 32 lig, 4 Avrupa ve Türkiye Kupası maçları bulunuyor.

SERDAR DURSUN VEDAYA HAZIR

Öte yandan elinde Valencia, Batshuayi, King ve Pedro alternatifleri olan Jorge Jesus’un golcü rotasyonunda düşünmediği Serdar Dursun, Fenerbahçe’den ayrılmak istiyor. Türkiye’de Fenerbahçe’den başka takımda oynamak istemeyen ve Dinamo Kiev’i de reddeden Dursun, Schalke, Union Berlin ve Augsburg’un takibinde.

Fenerbahçe haberleri: Arda Güler neden az süre alıyor? Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı Süper Lig'in 7'nci haftasında evinde Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de gündem Arda Güler. 17 yaşındaki genç futbolcunun neden oynamadığı taraftarlar tarafından merak edilirken, ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen konuya açıklık getirdi. Dilmen, "Taraftarlar merak etmesin. Arda'yı oynatmama nedeni tamamen taktiksel" dedi.