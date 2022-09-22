Türkiye Gazetesi

Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi? UEFA Uluslar Ligi C Grubu’nda 12 puanla lider olan Türkiye bu akşam sahasında Lüksemburg ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak mücadelenin yayıncı bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye Lüksemburg maçı hangi kanalda? Milli maç hangi kanalda? İşte merak edilen soruların yanıtları!

TÜRKİYE ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU!

C Ligi 1. Grup’ta oynayan Türkiye’nin rakipleri Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya oldu. Millilerimiz gruptaki ilk 4 maçında 4 galibiyet aldı. A Milli Futbol Takımımız grupta henüz gol yemiş değil.

LÜKSEMBURG İLE 9. RANDEVU

Milliler, Lüksemburg ile daha önce 5'i özel, 3'ü resmi olmak üzere toplamda 8 kez karşılaştı. A Milli Takım, Lüksemburg karşısında 7 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir kez rakibine bağlup oldu. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip ağlara 15 gol gönderirken, kalesinde ise 6 gol gördü.

TÜRKİYE LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 21:45'te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz canlı izlenebilecek.

Aday kadro

Teknik direktör Stefan Kuntz'un Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları için açıkladığı aday kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Onur Bulut (Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Cengiz Ünder (Marsilya), Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)

Forvet: Enes Ünal (Getafe), Halil Dervişoğlu (Burnley), Serdar Dursun (Fenerbahçe)

"TÜRKİYE'Yİ İYİ ANALİZ ETTİK"

Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz, Türkiye’yi iyi analiz ettiklerini belirterek, puan almaya çalışacaklarını söyledi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında Lüksemburg yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Türkiye ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde Lüksemburg Teknik Direktörü Luc Holtz ile oyunculardan Lars Gerson, mücadelenin oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi.

Henüz kadroya karar vermediğini söyleyen Luc Holtz, "Buna antrenmandan sorna karar vereceğim. Kafamda birkaç isim var. Türkiye çok iyi bir ekip. Çok iyi bir takım. Takım gibi hareket eden bir takım. Kadroyu oluşturmak için son akşam. Türkiye’nin nasıl bir kadro çıkaracağını düşünerek yarınki kadroyu oluşturmaya çalışacağım. Türkiye’yi iyi analiz ettik. İyi bir maç oynayabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye’nin kalitesinin farkındayız. Mental ve fizik olarak hazırlıklı geldik. Yarın akşam çok iyi bir hocaya karşı oynayacağız. Stefan Kuntz, başarılı bir geçmişe sahip bir hoca. Bu da ayrıca bizim için önemli bir unsur olacak. Zor bir takım. Hiç kolay bir maç olarak da görmedik. Puan almaya çalışacağız. Rakibimizi iyi analiz ettik. Eksik yanlarını biliyoruz. Savunmaya çok önem vereceğiz. Ancak topla oynadığımız zamanlarda da kendi kalitemizi göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin dikkat edilmesi gereken oyunculara sahip olduğunu ifade eden Holtz, "Hepsi ayrı ayrı kalitede. İlk maçta bize çok tehlikeli pozisyonlara giren Türk oyuncular oldu. Bunu iyi hatırlıyoruz. Güçlü yanlarını biliyoruz. Bunun farkındayız. Yarın akşamda buna göre önlemler almamız gerektiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Lars Gerson ise, yarınki maç için çok hazır hissettiğini ve oynamak için can attığını söyledi.