Türkiye Gazetesi

Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul'da start alıyor. 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla düzenlenecek yarışlar, IRC, ORC, gezi tekneleri ve sportif tekneler olmak üzere toplam sekiz kategoride gerçekleştirilecek. Yarın start alacak organizasyonda bu sene Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere 10 farklı ülkeden toplam 400 yabancı sporcu yarışacak. Yarışa, yerli ve yabancı toplam 900 sporcu katılacak.

BOĞAZ'DA YELKENLER FORA

22 Eylül Perşembe günü Caddebostan açıklarındaki antrenman ile başlayan 21. Bosphorus Cup'ta ilk yarış, 23 Eylül Cuma günü Adalar'dan start alacak ve Kalamış'ta sona erecek. Adını İstanbul Boğazı'ndan alan organizasyonun her yıl muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı etabı ise 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek. Yelkenliler, hiçbir motor gücü olmadan sadece rüzgar enerjisiyle aynı anda boğazda fora diyecek. Bosphorus Cup, Boğaz Yarışı'nın ardından 25 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarındaki yarışla sona erecek ve genel klasmanda birinci olan takım kupanın sahibi olacak.

GORBON: DÜNYA TAKİP EDİYOR

Tüm dünyadan yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, böylesine güç bir organizasyonu yıllardır başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Gorbon, "Bosporus Cup dünyadaki en önemli yelken yarışlarından birisi konumunda ve Boğaz Yarışı etabı onu eşsiz kılıyor. Tüm dünyadan yelken severlerin takviminde yer alan, takip ettikleri bir yarış konumundayız. Bosphorus Cup, Türkiye'nin markasıdır. Yurt dışındaki tüm yelkenciler de bu markayı tanıyor, biliyor. Bu konuda büyük gurur duyuyorum" dedi.

İstanbul Yelken Açıyor Bosphorus Cup yeni şampiyonunu bekliyor 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 22-25 Eylül tarihlerinde 21'nci kez İstanbul'da düzenlenecek Bosphorus Cup'ta kupa teslim töreni gerçekleştirildi. Tersane İstanbul'daki basın toplantısında son şampiyon Asterisk takımı kupayı organizasyona teslim etti. 10 farklı ülkeden yerli yabancı toplam 900 sporcunun mücadele edeceği Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon, ''Bugün kupayı geri aldık ve bu sene de çok zorlu bir yarış olacak. Pazar akşamı kupayı yeni şampiyona vereceğiz” dedi.

Bosphorus Cup'ın kurucusu Orhan Gorbon: "Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya markasıdır" Türkiye’nin dümyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup 21’inci kez İstanbul’da düzenleniyor. Tüm dünyadan yelkencilerin merakla beklediği yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup’ın kurucusu Orhan Gorbon, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Organizasyonu 21'inci kez 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla düzenlediklerini belirten Gorbon, Bosphorus Cup'ın ‘Türkiye'nin markası’ olduğunu belirtti.

İstanbul Yelken Açıyor! Bosphorus Cup, 21'inci kez İstanbul'da Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 21'inci kez İstanbul'da düzenleniyor. "İstanbul Yelken Açıyor"sloganıyla 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 21. Bosphorus Cup, bu yıl da İstanbul'un tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacak. 10 farklı ülkeden yelkencilerin katılacağı ve yerli yabancı toplam 900 sporcunun yarışacağı organizasyonun Boğaz Yarışı etabı, 24 Eylül Cumartesi günü muhteşem bir atmosferde düzenlenecek.