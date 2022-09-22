Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham’ın tavsiyesi ne oldu?" sorusuna Redmond, "Çok özel bir şey söylemedi, lig ve Türkiye ile alakalı. Kendi tecrübelerinden bahsetti. Kariyerinin en güzel zamanlarının İngiltere dışında yaşadığı zamanlar olduğunu söyledi. Vodafone Park’ın, Beşiktaş’ın çok farklı bir atmosfere sahip olduğu için bunu iyi değerlendirmem gerektiğini ve buradan keyif almama gerektiğini söyledi" diye cevap verdi.

"SÜPER LİG'DE TEMPO DÜŞÜK"

Spor Toto Süper Lig’in temposunun düşük olduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Ligin temposu düşük. İngiltere gibi bir yerden farklı bir yerden geldikten sonra bakış açımda fark yapıyor. İngiltere’de de bazen oyuncu hakemi aldatmaya yönelik basit faul alamaya çalıyor. Hakemler buna inanmadığı için oyunu devam ettiriyor. Türkiye’de bazen kolay fauller verilebiliyor. Bu oyunun akışını biraz zedeleyebiliyor. Biz Beşiktaş’ız. Şampiyonluğu oynayan bir takımıyız. Türkiye’nin en iyi takımlarından biriyiz. Rakiplerimiz bizi yenmek ve puan almak içim mücadele ediyor. Zaman kazanmak için, baskımız hafifletmek için bir takım durumlara girebiliyor. Bununla mücadele edeceğiz" dedi.

Ligde zirveden sadece 2 puan geride olduklarını söyleyen İngiliz futbolcu, "Sezon eylülde, ekimde biten sezon değil. Ligin sezonunda nerede olacağınız önemli. Maç kazanılır, kaybedilir. Önemli olan savaşmaya ve mücadeleye devam etmek. Futbolun doğasında olan şey. Bizim taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. İniş, çıkışlarda Taraftarımızın yanımızda olması çok önemli. Puan olarak kötü durumda değiliz, devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

PREMİER LEAGUE TAKIMI GİBİ

Takımda İngiltere Premier Lig’den birçok oyuncu olduğunun hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "En önemli şey tecrübe. Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Bu ligde oynamış oyuncuların katkısı tecrübe ile orantılı çok önemli. Biz bir açıdan yeni takımız aslında. Birçok oyuncu yeni katıldı. Birbirimizi tanıyoruz. Burada tek amaç için buradayız. Bu amaç da Beşiktaş için maçlar kazanmak. Bu da başaracağız" ifadelerini kullandı.

En iyi sol ve sağ kanatta oynadığı belirten Redmond, "16-17 yaşlardaki Birmingham’daki teknik direktörüm çok farklı pozisyonlarda oynatmıştı, 9 numarada, 8 numarada. Bunun da bana getirisi oldu. A takımda yer almam için bonus özelliklere sahip olmamdı. Oyunun anlamam için farklı pozisyonlarda oynamanın önemli olduğunu söylemişti. Genel anlamda bunun da getirisi çok oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Ismael ile el ele! Beşiktaşlı futbolcular hocalarına sahip çıktı Eleştirilerin odak noktası hâline gelen Fransız teknik adama futbolcularından destek geldi. Josef ve Weghorst, "Bu gemide birlikteyiz" mesajı verdi.

Tayyip Talha Sanuç'un bilinmeyen hikayesi... "Karabük'ten futbolcu çıkmaz" dediler Beşiktaş'a kadar yükseldi Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan transfer ettiği 22 yaşındaki stoper Tayyip Talha Sanuç, "Karabük'ten futbolcu çıkmaz" laflarına inat Beşiktaş'a kadar yükseldiğini söyledi. Sanuç, milli arada 3 gün izinli olmasına rağmen Ümraniye'de kalıp çalışmayı tercih etti. Başarılı futbolcu Karabük’ün yerel kanallarından BRTV'de yayınlanan Futbol Arenası programına telefonla katıldı.