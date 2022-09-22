Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu PFDK, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe çeşitli cezalar verdi.

BEŞİKTAŞ'A DEPLASMAN SEYİRCİ YASAĞI

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada Beşiktaş'a, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat dolayısıyla 40 bin lira para cezası, deplasman tribünündeki siyah-beyazlı seyircilere ise bir sonraki misafir oldukları karşılaşma için giriş yasağı verildiği belirtildi.

8 Ekim'de oynanacak Giresunspor - Beşiktaş maçında Beşiktaş seyircisi alınmayacak.

Nathan Redmond'ı Beckham ikna etmiş! İngiliz futbolcu transferin perde arkasını anlattı Beşiktaş'ın Southampton'dan transfer ettiği İngiliz kenar forvet Nathan Redmond, Beşiktaş'a transfer olmaya karar verme aşamasında son hamleyi David Beckham'ın yaptığını söyledi. 28 yaşındaki futbolcu kafası karışık bir halde İngiliz futbol efsanesini aradı, "Gideyim mi?" diye sordu. Bugünkü basın toplantısında ise detayı paylaştı: "Beckham bana teklifi değerlendirmem gerektiğini söyledi."

ADANA DEMİRSPOR VE GALATASARAY'A PARA CEZASI

Adana Demirspor ve Trabzonspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 56'şar bin lira para cezası veren kurulun, aynı gerekçeyle Galatasaray'a 168 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı. Saha olaylarına karışan sarı-kırmızılı seyircilere ise bir sonraki ev sahibi müsabaka için giriş yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 14 bin lira para cezası veren kurulun, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan sarı-lacivertli seyircilerin bir bölümünün, bir sonraki ev sahibi müsabaka için girişlerini engellediği ifade edildi.

Shoya Nakajima annesini çok üzdü! Antalyaspor'un Japon futbolcusu 59'da oyuna girdi, 61'de kızardı, tribündeki annesi göz yaşı döktü Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Antalyaspor evinde 0-3 mağlup oldu. Nuri Şahin'in takımında Porto'dan transfer edilen Japon orta saha Shoya Nakajima 59'da oyuna girdi, 61'de rakibine yaptığı sert müdahaleyle kırmızı kart gördü. 28 yaşındaki futbolcunun annesi ve aile fertlerinin tribündeki üzüntüleri ekranlara yansıdı. Sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konularından biri de Nakajima'nın annesini üzmesi oldu!

NAKAJIMA AFFEDİLMEDİ

Kurulun, Medipol Başakşehir futbolcularından Mahmut Tekdemir'e rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareket nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 17 bin 500 lira para cezası, Fraport TAV Antalyaspor'dan Soner Aydoğdu ve Shoya Nakajima'ya ise rakibe ciddi faulleri sebebiyle 2'şer maç men cezası verdiği kaydedildi.

Ayrıca HangiKredi Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar'a, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve 26 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

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