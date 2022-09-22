Türkiye Gazetesi

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Litvanyalı kısa forvet Mindaugas Kuzminskas'la anlaştı.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyaka’mıza hoş geldin Mindaugas Kuzminskas. Geçtiğimiz sezon Zenit Saint Petersburg’da oynayan Mindaugas Kuzminskas Pınar Karşıyaka’mızda." ifadelerine yer verildi.

Zalgiris Kaunas ve Olimpia Milano'da toplam 6 yıl geçirdikten sonra NBA olan Kuzminskas 2016-17 sezonunu New York Knicks'te geçirdikten sonra THY Euroleague'in elit oyuncularından biri olarak kariyerine devam etmişti.

UFUK SARICA: DAHA İYİ BİR PINAR KARŞIYAKA OLACAK

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Sezon ortasına geldiğimizde çok daha olgunlaşmış ve daha iyi oynayan bir Pınar Karşıyaka olacak." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, geride kalan 3 senede Avrupa'da birer final ve yarı final oynadıklarını, bu 3 yıllık periyottan sonra biraz şartların da getirdiği zorunlu bir değişim yaşadıklarını belirtti.

Sezona 11 yeni oyuncuyla başlayacaklarını bildiren Sarıca, şöyle konuştu:

"Ali Efe Barış ve Berkan Durmaz dışındaki bütün oyuncularımız yenilendi. Yeni kadronun avantajları ve dezavantajları var. Yeni kadromuzda çok tecrübeli oyuncularımız olduğu kadar başarıya aç, önü açık, ilerleyebilecek, potansiyelini arttıracak oyuncularımız da bulunuyor. Yeni oluşturduğumuz kadronun süreye ihtiyacı olduğu aşikar. Baktığımızda henüz Delgado ile bir antrenman yapabildik ve sezonun başlamasına 10 gün gibi kısa bir süre kaldı. Dolayısıyla bir parça zamana ihtiyacımız olacak."

"ÇOK ÖZEL OYUNCULAR VAR"

Sarıca, Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi maçlarının arka arkaya başlayacağını hatırlatarak, "Sezon ortasına geldiğimizde çok daha olgunlaşmış ve daha iyi oynayan bir Pınar Karşıyaka olacak. Bu sezonda da savaşçı, mücadele gücü yüksek bir takım olacağımız belli ancak diğer kısımları iyi yapabilmek için zamana ihtiyacımız olacak. Ekibimizde çok da özel oyuncular var. Bence gerçekten eski dönemlerde şampiyon olduğumuz yıllardaki gibi arkasından koşulacak oyuncular var." değerlendirmesini yaptı.

Errick McCollum Pınar Karşıyaka formasıyla Türkiye'ye döndü Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Darüşşafaka ve Anadolu Efes formaları da giyen Amerikalı sayı makinesi McCollum'u kadrosuna kattı.