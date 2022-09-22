Türkiye Gazetesi

Serie A'nin ilk 7 haftasını lider tamamlayan Napoli'de Kim Min-jae'nin son oynanan Milan maçında golü önleyen kritik müdahalesi sosyal medyayı sallamıştı. İtalya'da adından söz ettirmeyi kısa sürede başaran ve dünyanın "elit stoperler"i arasında gösterilmeye başlayan Kim Min-jae, Manchester United'a transfer oluyor.

KOULİBALY'Yİ ARATMADI

Napoli yönetimi kulübün bayrak ismi Kalidou Koulibaly'yi bu yaz Chelsea'ye satmıştı. Sözleşmesinin son sezonuna giren 32 yaşındaki Senegalli'den 38 milyon euro kazanan İtalyan devi, bu ismin yerine 18 milyon euroya Fenerbahçe'den Kim Min-jae'yi almıştı.

Güney Koreli yıldız Serie A'da 2 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2'de 2'yle yoluna devam eden Napoli'nin sezonu şampiyon tamamladıktan sonra Kim Min-jae'yle zorunlu olarak yolları ayırması bekleniyor. İngiliz basınından yer alan haberlere göre serbest kalma bedeli 50 milyon euro.

DEVRE ARASINDA SATILABİLİR

Futbolcunun hayali olan Premier League'e gidebilmek için sözleşmesine bu maddeyi koydurduğu belirtildi. Ancak bu madde ilk sezon dolduktan sonraki süreyi kapsıyor. Manchester United'ın yine de devre arasında daha yüksek bir bonservis ödeyerek transferi bitirmesi ihtimaller dahilinde.

Nathan Redmond'ı Beckham ikna etmiş! İngiliz futbolcu transferin perde arkasını anlattı Beşiktaş'ın Southampton'dan transfer ettiği İngiliz kenar forvet Nathan Redmond, Beşiktaş'a transfer olmaya karar verme aşamasında son hamleyi David Beckham'ın yaptığını söyledi. 28 yaşındaki futbolcu kafası karışık bir halde İngiliz futbol efsanesini aradı, "Gideyim mi?" diye sordu. Bugünkü basın toplantısında ise detayı paylaştı: "Beckham bana teklifi değerlendirmem gerektiğini söyledi."

Merih Demiral ile Kim Min-jae, Serie A'da ayın futbolcusu olmak için kapışıyor Serie A'da Atalanta'da forma giyen milli stoper Merih Demiral, Fenerbahçe'nin 18 milyon euroya Napoli'ye sattığı Kim Min-jae ile birlikte eylül ayının futbolcusu ödülüne aday gösterildi. Atalanta ve Napoli, Serie A'da geride kalan 7 haftada 17'şer puanla ilk 2 sırada yer alıyor.