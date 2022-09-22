Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın yıldız yıldızı Rachid Ghezzal, bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. 30 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Ismael'i istememesi nedeniyle sakatlığını bahane ettiği ve bu yüzden maçlarda forma giymediği şeklinde bazı haberler çıkmıştı.

HAYAL ÜRÜNÜ

Siyah-beyazlı oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada; "Böyle bir açıklama yapacağım aklıma gelmezdi. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haberler görmeye başladım. Bu haberlerin kasıtlı olarak bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımıza bilgilendirmek isterim." dedi.

"ALANYA'DA SAKAT SAKAT OYNADIM"

Ghezzal açıklamasının devamında; "Bu kulübe her zamanki gibi %200'ümü vererek hazırlanıyorum. İyi niyetimden şüphe duyanlar için şunu hatırlatmak isterim ki son oynadığım Alanyaspor maçında sakat olduğum halde oynamak istedim." sözlerini sarf etti.

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