Türkiye Gazetesi

Daha önce İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal ile tanışmak istediğini söyleyen Barış Altun, hayaline kavuştu.

Kanser hastalığını yenen 14 yaşındaki Barış Altun, siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek, Necip Uysal ile tanıştı. İdmanı seyreden Barış, Necip Uysal ile bir süre sohbet ettikten sonra futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Necip Uysal, takım arkadaşlarının imzaladığı formayı Barış Altun’a hediye etti.

Nathan Redmond'ı Beckham ikna etmiş! İngiliz futbolcu transferin perde arkasını anlattı Beşiktaş'ın Southampton'dan transfer ettiği İngiliz kenar forvet Nathan Redmond, Beşiktaş'a transfer olmaya karar verme aşamasında son hamleyi David Beckham'ın yaptığını söyledi. 28 yaşındaki futbolcu kafası karışık bir halde İngiliz futbol efsanesini aradı, "Gideyim mi?" diye sordu. Bugünkü basın toplantısında ise detayı paylaştı: "Beckham bana teklifi değerlendirmem gerektiğini söyledi."

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