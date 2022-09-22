Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup beşinci maçında Lüksemburg'u konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Litvanya karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Kuntz, Litvanya maçında ilk 11'de yer alan Altay Bayındır, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun'un, yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Orkun Kökçü ve Enes Ünal'a ilk 11'de şans verdi.

MERİH DEMİRAL RİSKE EDİLMEDİ

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Enes Ünal ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda hafif sakatlığı bulunan Merih Demiral maç kadrosunda yer almadı.

"AYAĞA KALKMAYAN YUNANLI OLSUN"

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda maçı 12 bin biletli seyirci izledi. İlk yarıda tribünlerden "Ayağa kalkmayan Yunanlı olsun" sesleri duyuldu.

Teknik direktör Stefan Kuntz, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet ettiği İsmail Yüksek ve Onur Bulut'u yedekler arasında tuttu.

Milli takımın yedek kulübesinde Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Tolga Ciğerci, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Onur Bulut, Berkan Kutlu, Serdar Dursun ve Serdar Gürler yer aldı.