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A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golünü 5. maçta yedi A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golünü 5. maçta yedi A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golünü Lüksemburg maçında yedi... İlk 4 maçta kalesinde gol görmeyen Ay-Yıldızlılar, 5. maçta Başakşehir'de karşılaştığı Lüksemburg'dan 2 gol yedi. İlk yarıda 2 kez geriye düşen Türkiye, soyunma odasına 2-2'yle girmeyi bildi.

 