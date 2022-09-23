Türkiye Gazetesi

Wanda Nara, Mauro Icardi'den ayrıldığını açıkladı.

Kısa süre önce çiftin arasında China Suarez isimli kadının girdiği iddia edilmiş, Wanda Nara da Instagram'da yüzüksüz fotoğraf paylaşmıştı. İspanyol basınına göre; China ile Icardi Telegram'da konuşmaya başladı. Wanda, cumartesi günü Icardi'de bir tuhaflık sezdi ve ondan hesaplarının şifresini istedi. Telegram'daki konuşma ve görseller ise her şeyi ele verdi.Arjantinli yıldıza sosyal medyadan seslenerek "Bir o... için aileni mahvettin!" dedi.

MAXİ LOPEZ'E GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Arjantinli bir televizyoncu olan Wanda Nara, 2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın o zamanki golcülerinden Maxi Lopez'le evlenmiş ve bu evlilikten 3 çocuğu olmuştu. Ancak eşinin İtalya'da oynadığı dönem genç yıldız adayı Mauro Icardi'yle aşk yaşamaya başlayan Wanda Nara bu ilişki ortaya çıkınca Maxi Lopez'le yollar ayrıldı.

Sosyal medyaya yansıyan ilk bilgilere göre Wanda Nara ile Maxi Lopez'le yeniden görüşmeye başladı. Wanda Nara - Mauro Icardi çiftini ikisi Icardi'den olmak üzere 5 çocuğu var.

Wanda Nara'nın Galatasaray'dan istekleri rock yıldızlarını kıskandıracak cinsten! Icardi transferini perde arkası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin transferinin perde arkası aralanmaya devam ediyor. Yıldız santrforun menajeri ve eşi olan Wanda Nara'nın transfer görüşmeleri sürecinde Galatasaray yöneticilerinden istekleri, rock yıldızlarının konser organizatörlerinden istediklerini aratmadı!