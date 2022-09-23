Türkiye Gazetesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yakalanan 7 maçlık galibiyet serisi 3-3'lük Lüksemburg maçıyla sona erdi. Alman teknik direktör maçın ardından şunları söyledi:

"BERABERLİĞE SEVİNİYORUM"

"Bugün iyi şeyler de, kötü şeyler de oldu. Kötü şeyler daha fazlaydı. Skor tatmin edici değil. Öncelikli hedefimize ulaştık. Grubumuzu birinci bitirdik ve lig yükseldik."

"Her zaman öğrenen, gelişen bir takım olduğumuzu söylüyorum. Bu tür durumlarda bazen ileri, bazen geri gidişler oldu. Beraberliği son anlarda aldığımıza seviniyorum. Kaybetseydik geriye gitmiş olurduk."

"GERİ DÖNMEYİ BAŞARDIK"

"Takımın mantalitesini beğendim bir noktada. Her geri düşüşümüzde, geri gelmesini başardık. Bu kısımdan mutlu oldum."

"Futbol defansif ve ofansif olarak iyi oynanması gereken bir oyun. Bugün defansif anlamda gerçekten iyi değildik. Büyük hatalar yaptık. Bu hatalar gole sebebiyet verdi. Bunlardan hızlıca dersler çıkarmamız lazım. Bu düzeydeki maçlarda bu tür hatalar olmamalı."

"Gelişirken geri gidişler de olacaktır. Bu sonuçtan bir şeyler öğrenmezsek geri gidiş olur. Bundan ders alırsak bu, geri gidiş olmaz."

"Bireysel hatalar yaptık. Aynı zamanda bu maç öncesinde de 3 savunmacımızı kaybettik. Olağandışı koşullarda oynanan bir maçtı. Bazen böyle olur. Üst düzeyde oynayan 6 oyuncumuz bizlerle beraber değildi. Herkes dersler çıkarmalı bu maçtan."

Evinde Lüksemburg'dan 3 gol yiyen A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi! İsmail Yüksek yenilgiyi önledi A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'ndeki 5. maçında Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı. İlk 4 maçı gol yemeden kazanan Ay-Yıldızlılar, Başakşehir'de ağırladığı rakibi karşısında 3 kez geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu 1 puan A Milli Takımı B Ligi'ne yükseltmeye yetse de skandal bir yenilginin eşiğinden dönüldü. 81'de oyuna giren Fenerbahçeli İsmail Yüksek 87'de uzaktan nefis bir gol atarak yenilgiyi önleyen isim oldu.

A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golünü 5. maçta yedi A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golünü Lüksemburg maçında yedi... İlk 4 maçta kalesinde gol görmeyen Ay-Yıldızlılar, 5. maçta Başakşehir'de karşılaştığı Lüksemburg'dan 2 gol yedi. İlk yarıda 2 kez geriye düşen Türkiye, soyunma odasına 2-2'yle girmeyi bildi.