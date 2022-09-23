Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

UEFA Uluslar C Ligi’nde zayıf rakipleri Lüksemburg, Faroe Adaları ve Litvanya ile birlikte 1. Grup’ta bulunan A Millî Futbol Takımı, ilk puan kaybını beşinci maçında Lüksemburg karşısında yaşasa da B Ligi’ne yükselmeyi garantiledi. Stefan Kuntz’un öğrencileri en yakın rakibini konuk ettiği karşılaşmada baştan sona bir hayli zorlanırken, bir puanı sezonun yükselen yıldızı İsmail Yüksek’in 87. dakikadaki golüyle elde etti: 3-3.

LÜKSEMBURG KAÇTI

Maça iyi başlayan Lüksemburg henüz sekizinci dakikada kaleci Moris’in uzun pasına iyi hareketlenen Martins’in golüyle öne geçti: 1-0. Bu golün hemen ardından yüklenen ekibimiz, 15’te Kerem’in düşürülmesiyle penaltı kazandı ve topun başına geçen Cengiz skoru dengeledi: 1-1. Bu golün ardından oyundan düşmeyen Lüksemburg, 37’de Kaan Ayhan’ın kaptırdığı topun ardından Sinani’nin golüyle bir kez daha öne geçmeyi başardı: 2-1.

BİZ KOVALADIK

Beraberlik golü için fazla beklemeyen Türkiye, 39’da Cengiz’in ortasına ters vuruş yapan Chanot’un kendi kalesine golüyle bir defa daha maça ortak oldu: 2-2. Maçın son bölümünde bir dönem Türkiye’de de forma giyen Gerson sahne aldı ve 69’da yaptığı tek vuruşla Lüksemburg’u üçüncü kez öne geçirdi: 3-2. Maçta son sözü oyuna 81. dakikada dâhil olan İsmail Yüksek söyledi ve ceza sahası dışından skoru belirledi: 3-3.

İSMAİL TİTRETTİ

Salih Kavraz’ın sakatlanması sebebiyle aday kadroya çağrılan ve haberi aldığı anı, ‘Yemek yiyordum, heyecandan titredim’ diyerek özetleyen F.Bahçeli İsmail Yüksek, A Millî Takım kariyerine müthiş bir katkıyla başladı. Takım Lüksemburg önünde 3-2 mağlupken 81. dakikada oyuna giren İsmail, sadece beş dakika sonraki jeneriklik vuruşuyla tarihî bir rezaleti önlerken ay yıldızlı ekibimizi B Ligi’ne ve belki de (Play-off sonuçlarına göre) EURO 2024 finallerine taşıdı.

Evinde Lüksemburg'dan 3 gol yiyen A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi! İsmail Yüksek yenilgiyi önledi A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'ndeki 5. maçında Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı. İlk 4 maçı gol yemeden kazanan Ay-Yıldızlılar, Başakşehir'de ağırladığı rakibi karşısında 3 kez geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu 1 puan A Milli Takımı B Ligi'ne yükseltmeye yetse de skandal bir yenilginin eşiğinden dönüldü. 81'de oyuna giren Fenerbahçeli İsmail Yüksek 87'de uzaktan nefis bir gol atarak yenilgiyi önleyen isim oldu.

A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golünü 5. maçta yedi A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi'nde ilk golünü Lüksemburg maçında yedi... İlk 4 maçta kalesinde gol görmeyen Ay-Yıldızlılar, 5. maçta Başakşehir'de karşılaştığı Lüksemburg'dan 2 gol yedi. İlk yarıda 2 kez geriye düşen Türkiye, soyunma odasına 2-2'yle girmeyi bildi.