Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın son gün transferlerinden Juan Mata gözünü formaya dikti. Manchester United ile son iki sezonda toplam 30 resmî maça çıkabilen İspanyol oyuncu, sahada ise sadece 1.270 dakika kalabildi. 34 yaşındaki yıldız isim hem maç temposundan hem de sezon başı kampından mahrum olduğu için fiziksel olarak geri kalmıştı. Ancak bütün bu handikaplarına rağmen, yapılan transfer görüşmesinde 10 numara “Ben futbol oynamak istiyorum” diyerek sarı kırmızılı yöneticileri ikna etmişti.

BURUK ÖZEL İLGİLENİYOR

Lige verilen millî arada eksiklerini gidermek için yoğun bir şekilde çalışan Mata, âdeta Florya’yı mesken tuttu. Takımla yaptığı idmanlar dışında bireysel antrenör eşliğinde hemen her gün ikinci antrenmanını yapan yıldız oyuncu, ekstradan da kendi başına duran top çalışmaları yapıyor. Yarın İstanbulspor’la oynanacak hazırlık maçı sonrası Okan Buruk oyuncusuyla ilgili daha net bir fotoğraf çekecek ve Adana Demirspor mücadelesinde kadroya adını yazıp yazmayacağına karar verecek.

FLORYA'DA ICARDI ŞOV

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıkları dün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Sarı kırmızılıların yıldız forveti Mauro Icardi çift kalede attığı şık gollerle hem teknik heyetten hem de takım arkadaşlarından alkış toplamayı başardı.

Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica... Galatasaray maliyetleri açıkladı Transferin son günü 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray, yeni yıldızlarını KAP'a bildirdi ve maliyetler belli oldu. Yusuf Demir'in bonservisini alan Galatasaray, Icardi'yi ise "sudan ucuz"a kiraladı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata İstanbul'a geldi! Peş peşe açıkladığı dünyaca ünlü yıldız transferleriyle taraftarının başını döndüren Galatasaray'ın Manchester United'dan kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Juan Mata'yı taşıyan uçak İstanbul'a indi.