Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de şampiyonluk rüzgârları estiren Jorge Jesus hakkında ortaya atılan bir iddia tansiyonu yükseltti. Tecrübeli teknik adamın millî arada Brezilya’ya gitmesi Portekiz basını tarafından farklı yorumlandı. Portekiz gazetesi Record, Jesus’un Fenerbahçe’de mutlu olmadığını ve sezon sonunda Brezilya’ya dönmek istediğini yazdı. Haberde, Jesus’un Atletico Mineiro’yla görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

BİR YERE BIRAKMAYIZ

Ancak iddialara jet yalanlama geldi. Fenerbahçe yönetimi, Jesus’un Türkiye’de keyifli bir dönem geçirdiğini vurgularken, yönetimin kendisine sağladığı imkânlardan, taraftarın tutkusundan ve takımın performansından son derece memnun olduğu ve aklında ayrılık gibi bir düşünce bulunmadığı belirtildi. Aksine, 1 yıllık sözleşme imzalayan hocayla sezon sonunda yeni mukavele için masaya oturulacağı kaydedildi.

Fenerbahçe mest etti! Alanyaspor'a gol yağdırdı Jorge Jesus’un takımı oynadıkça attı, attıkça oynadı. Futbol şov yapan Kanarya Rossi’yle öne geçti, Gustavo Henrique, Crespo ve Valencia ile farka gitti. Pedro bir de penaltı kaçırırken kapanışı İrfan Can yaptı. F.Bahçe ligdeki son iki maçında yedi gol attı, yemedi

Attila Szalai'den Beşiktaş - Fenerbahçe derbi yorumu... "Atmosfer iyi olunca biz de iyi oluyoruz" Fenerbahçe’nin Macar stoperi Atila Szalai, 5-0'lık Alanyaspor maçının ardından "Hem Avrupa’da hem de ligde başarılı olmak. Onun için mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi. Szalai, milli ara sonrası oynanacak Beşiktaş derbisinde 3 puan için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.