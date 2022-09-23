Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 5. maçında Lüksemburg'la 3-3 berabere kalmasının yankıları sürüyor.

Sol kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun sürpriz bir şekilde orta sahada oynatan teknik direktör Stefan Kuntz için "Sırf Ferdiyi orta sahada oynatacağım diye İsmail'i kesti. Hem takıma zarar verdi hem de Ferdi'ye" yorumları yapılıyor.

Hatasından çabuk dönen Alman, Lüksemburg gibi zayıf bir rakip karşısında 3 kez geriye düştüğü maçta İsmail Yüksek'i 81'de oyuna aldı ve belki de koltuğunu korudu!

87'de Zeki Çelik'in pasında uzaktan nefis vuran Fenerbahçeli futbolcu Türkiye'nin prestijini kurtaran isim oldu.

"UZUN BİR YOLUN HENÜZ BAŞINDAYIM"

Maçtan sonra Twitter hesabından bir paylaşım yapan İsmail Yüksek, duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Benim için tarifi kolay olmayan, duygu yükü ağır bir akşam. Ay yıldızlı formayla sahaya adımımı attığım ilk maçta gol sevinci yaşamak, hayatım boyunca unutamayacağım bir mutluluk… Biliyorum uzun bir yolun henüz başındayım.

Bana inanan, güvenen ve destek olan insanları mahçup etmemek için daha da çok çalışacağım. Kişisel mutluluğun yanında elbette kazanamadığımız için üzgünüm. Bu beraberlikten çıkaracağımız çok dersimiz olacak. Tüm mesajlarınız için yürekten teşekkürler."

"POZİSYONDA GOLÜ HİSSETTİM"

İsmail Yüksek maçın ardından TRT'te de "Benim için özel bir gün, bugün. İlk milli maçımda ilk golümü attım. Pozisyonda golü hissettim. Zeki Ağabey'in pas vereceğini anladım. Aklıma şut atmak geldi. Gol atacağımı anladım. Golden sonra daha da pozisyonlara girdik ama olmadı. Yazın bu sezona çok iyi hazırlandım mental ve fizik olarak. Şu an meyvelerini topluyorum" demişti.

Evinde Lüksemburg'dan 3 gol yiyen A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi! İsmail Yüksek yenilgiyi önledi A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'ndeki 5. maçında Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı. İlk 4 maçı gol yemeden kazanan Ay-Yıldızlılar, Başakşehir'de ağırladığı rakibi karşısında 3 kez geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu 1 puan A Milli Takımı B Ligi'ne yükseltmeye yetse de skandal bir yenilginin eşiğinden dönüldü. 81'de oyuna giren Fenerbahçeli İsmail Yüksek 87'de uzaktan nefis bir gol atarak yenilgiyi önleyen isim oldu.

Stefan Kuntz'un 3-3'lük Lüksemburg maçı mazereti: "Olağandışı koşullarda oynanan bir maçtı. Bazen böyle olur" A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'ni lider bitirmeyi başararak (!) B Grubu'na geri döndü ancak, tartışılan teknik direktör Stefan Kuntz'a yönelik eleştiriler arttı. Lüksemburg'u ağırlayan Ay-Yıldızlılar'ın 3 kez geriye düştüğü maçta 87'de bulduğu golle beraberliğe razı olması prestij kaybına neden oldu. Kuntz maçın ardından "Olağandışı koşullarda oynanan bir maçtı. Bazen böyle olur" dedi.