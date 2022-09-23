Türkiye Gazetesi

Samsunspor yeni teknik direktörünü arıyor... Bayram Bektaş'la 5. haftada yollarını ayıran Karadeniz'in Kırmızı-Beyazlı ekibi, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan teknik direktör İsmail Kartal'la masaya oturdu. Kartal'ın 1. Lig ekibinden istediği rakam herkesi şaşırttı.

Geçen sezon Fenerbahçe'deki performansıyla dikkat çeken ve bu yaz duygusal bir vedayla Sarı-Lacivertliler'den ayrılan İsmail Kartal'ın ismi Hatayspor'la da anılmıştı. Ancak o görüşmede de hocanın istediği rakam nedeniyle anlaşma sağlanamamştı.

2 MİLYON EURO İSTEDİ İDDİASI

Yapılan görüşmede İsmail Kartal'ın istediği yıllık ücret, Samsunspor'un masadan kalkmasına neden oldu. Ajansspor'un haberine göre, Başkan Yüksel Yıldırım'la görüşen Kartal, Samsunspor'dan yıllık 2 milyon Euro istedi. Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği karşısında şoke olan Yıldırım, listesine sürpriz bir ismi ekledi.

Gazeteci Hakan Can da YouTube kanalında konuyla ilgili Yüksel Yıldırım'ın "İsmail Kartal ile görüştük. Galatasaray'da Okan Buruk'un aldığı kadar maaş istedi" dediğini aktardı.

Daha önce Aykut Kocaman'ı da ikna edemeyen Samsunspor'da teknik direktörlük görevi için gündeme gelen son isim A Milli Takım 'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak...

Spor Toto 1. Lig'in ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde eden Samsunspor, 9 puanla 7. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, milli ara sonrasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Aykut Kocaman Samsunspor yönetimine teşekkür etti! Karadeniz ekibinin ısrarı sürüyor larak Medipol Başakşehir'i çalıştıran ve Ekim 2021'den beri boşta olan teknik direktör Aykut Kocaman'a Samsunspor kancası! Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Karadeniz ekibi, 5. haftadaki 1-1'lik Çaykur Rizespor maçından sonra teknik direktör Bayram Bektaş'la yollarını ayırmıştı. Samsunspor takımın başına Aykut Kocaman'ı getirmek istiyor. Tecrübeli çalıştırıcının ilk cevabı olumsuz ama "pres" sürüyor.

Samsunspor teknik direktörsüz çıktığı maçta Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Samsunspor ilk yarısı 0-0 biten maçta Sakaryaspor'u 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Bayram Bektaş'la yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni hocasıyla anlaşmayan Samsunspor 4 maç aradan sonra kazanıp puanını 9'a yükseltti. 6 maçın 3'ünü kazanan Sakaryaspor ise 9 puanda kaldı.

Samsunspor'da teknik direktör Bayram Bektaş'la yollar ayrıldı! Erken veda... Spor Toto 1. Lig'in ilk 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.