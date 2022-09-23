Türkiye Gazetesi

Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Voleybol Şampiyonası bugün başlıyor.

TÜRKİYE - TAYLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın Tayland ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde 24 takımın katılımıyla düzenlenecek şampiyonada milliler, B Grubu'nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

A Milli Takım, gruptaki ilk maçını Hollanda'nın Arnhem şehrinde yarın TSİ 14.00'te Tayland ile yapacak. Türkiye, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası kadrosunda kimler var? Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde 23 Eylül-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

14 KİŞİLİK KADRODA KİMLER VAR?

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki milli takımın 14 kişilik kadrosunda Cansu Özbay, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha İsmailoğlu, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Simge Aköz ve Aylin Acar yer alıyor.

Dünya Şampiyonası'nda gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final müsabakaları 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı finaller ise 13 Ekim'de oynanacak.

Organizasyon, 15 Ekim'de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.

FİLENİN SULTANLARININ MAÇ PROGRAMI

Türkiye'nin B Grubu'ndaki maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

14.00 Türkiye-Tayland

27 Eylül Salı:

15.00 Türkiye-Güney Kore

28 Eylül Çarşamba:

18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül Perşembe:

18.30 Türkiye-Hırvatistan

1 Ekim Cumartesi:

21.30 Türkiye-Polonya

Filenin Sultanları FIVB Dünya Şampiyonası'ndan madalyayla dönmek istiyor, başarılar Milli Takım A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Dünya Şampiyonası'nda, tarihinde ilk kez kürsüde yer alabilmek için mücadele edecek. Dünya Şampiyonası'nda 5. kez sahne alacak "Filenin Sultanları", B Grubu'nda Hollanda'nın Arnhem kentinde TSİ 14.00'te başlayacak maçta Tayland ile karşı karşıya gelecek. Maç, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye kadınlarda Dünya şampiyonasına kaç kez katıldı? Dereceleri neler?