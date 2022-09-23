Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü sakatlıkları, Cengiz Ünder ise Lüksemburg karşılaşmasında turnuvadaki ikinci sarı kartını görerek Faroe Adaları maçında cezalı duruma düşmesi nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

RAVİL TAGİR İLK KEZ

İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen Cenk Özkacar, Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Ravil Tagir, Medipol Başakşehir'den Berkay Özcan ve Trabzonspor'dan Umut Bozok, A Milli Takım aday kadrosuna dahil edildi.

Cenk Özkacar kafileye Faroe Adaları'nda; Ravil, Berkay ve Umut ise Riva'da A Milli Takım kampına katılacak.

İsmail Yüksek hem A Milli Takım'ın prestijini hem de Stefan Kuntz'u kurtardı! A Milli Takım'a Salih Özcan'ın sakatlığı sonrası çağrılan İsmail Yüksek, 3-3'lük Lüksemburg maçında 87'de attığı nefis golle Stefan Kuntz'un koltuğunu kurtaran isim oldu. Jorge Jesus'un "İsmail, fiziksel kalitesi etkileyici genç bir oyuncu. Kazanma hırsı var" dediği 23 yaşındaki orta saha, Fenerbahçe taraftarının da gururu oldu. Milli maçtan sonra sosyal medyada en çok konuşulan isim İsmail Yüksek'ti.

Evinde Lüksemburg'dan 3 gol yiyen A Milli Takım UEFA Uluslar B Ligi'ne yükseldi! İsmail Yüksek yenilgiyi önledi A Milli Takım UEFA Uluslar C Ligi'ndeki 5. maçında Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı. İlk 4 maçı gol yemeden kazanan Ay-Yıldızlılar, Başakşehir'de ağırladığı rakibi karşısında 3 kez geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu 1 puan A Milli Takımı B Ligi'ne yükseltmeye yetse de skandal bir yenilginin eşiğinden dönüldü. 81'de oyuna giren Fenerbahçeli İsmail Yüksek 87'de uzaktan nefis bir gol atarak yenilgiyi önleyen isim oldu.