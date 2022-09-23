Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Fransız futbolcu Leo Dubois, basına açık yapılan antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sezon başında sakatlık yaşadığını hatırlatan Dubois, "Bu sakatlık da biraz frenlememe sebep oldu. Şu anda yüzde 100 olarak geri döndüm ve takıma yardımcı oluyorum. Fiziksel olarak da iyi olduğumu düşünüyorum. Oynadığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

SACHA BOEY'LE FORMA REKABETİ

Sağ bekte Sacha Boey ile rekabetinin sorulması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "Rekabet olması benim açımdan mutluluk veriyor. Çünkü şampiyon olmak için rekabetin olacağı söylenmişti. Şampiyon olmak için de rekabete ihtiyacınız var. Bu takım için pozitif anlam taşıyor. Şu anda sol tarafta oynuyorum. Daha önceki oynadığım takımlarda solda da sağda da oynadım. Benim için fark etmiyor. Ne tarafta görev verilirse o tarafta oynayabilirim. Ben de kendi açımdan rekabeti seviyorum. İlerleyen dönemlerde takımın iyi yere geleceğini düşünüyorum" diye cevap verdi.

Sacha Boey’un, Fransa Milli Takımı’na seçileceği ilgili iddialarıyla ilgili Leo Dubois, "Sacha Boey genç bir oyuncu. Kaliteli ve önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Milli takıma tabii ki seçilebilir. Onun seçilmesini de çok isterim. Ancak bu tercihi ben yapmıyorum. Ben buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. Önümüzde bir Dünya Kupası var. Eğer tekrar gidebilirsem, hem Fransa’yı temsil etmek isterim hem de Dünya Kupası’nda oynamayı çok isterim" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

İstatistiklerin futbolda önemli olduğunu vurgulayan Fransız futbolcu, "İstatistik dediğim zaman bu futbolda çok önemli yeri olan bir kavram. Daha önceki elde ettiğim istatistiklerden de daha iyisini elde etmek isterim. Rekabetçi bir tarafım var. Kendimi de geliştirmek istiyorum. Gol katkısı yapmak istiyorum. Defans oyuncusu olarak, bek oyuncusu olarak gol katkısı vermek çok önemli. Galatasaray’da bir proje için geldim. Bu proje devam ediyor. Sonrasında ne olacağına bakacağız. Buraya oynamaya ve şampiyonluk kazanmak için geldim" cümlelerine yer verdi.

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