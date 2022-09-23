Türkiye Gazetesi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlı idareci teknik direktör Valerien Ismael'e sahip çıktı. Kazancı'nın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"FENERBAHÇE MAÇI ÖLÜM KALIM MAÇI DEĞİL"

"Fenerbahçe maçı ölüm kalım maçı değil. Taraftarın desteği, coşkulu bir oyunla, Fenerbahçe maçını kazanacağımızı düşünüyorum. Valerien Ismael'in önderliğinde bu sezon şampiyonluğu kazanacağımızı düşünüyorum."

"9 Türk, 9 yabancı oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kimileri kontratı bitti gitti, kimileri gitmek istedi, kimileri kontratı bitmeden gitmek istedi gitti. Toplam maaşları 23.5 Milyon Euro'ydu. 7 yabancı, 5 Türk oyuncu aldık. Bunlar A takım transferleri. Bunların yanında altyapıya 2 oyuncu transfer ettik. Toplam 12+2 transfer. 7 yabancı artı 5 Türk oyuncuya 13.5 Milyon Euro + vergiler oldu."

Jeremain Lens Fransa 3. Ligi'ne transfer oldu... Versailles 78'e dünya yıldızı! Beşiktaş tarihinin en büyük transfer fiyaskolarından biri olan Jeremain Lens, Fransa 3. Lig ekiplerinden Versailles 78'e imza attı. 34 yaşındaki Hollandalı futbolcu yeni takımına 2 yıllık imza attı.

"Kullanılmayan oyuncular, bu sezon takım bulamadı. Bir tanesi Fransa 3. Ligi'nde sadece. Teknik anlamda da verilmiş kararın çok da yanlış olmadığını gösteren bir kanıt bu."

"Karakter çok önemli. Bazı oyuncular geçtiğimiz sezonlarda kesinlikle gitmezken, Alex Teixeira kontratı devam etmesine rağmen burada başarısız olmasına rağmen takımdan alacaklarından feragat ederek ayrıldı."

Çebi'den Ismael'e tam destek: Yenilsen de yensen de Ayrılık dedikodularının Fenerbahçe derbisi öncesi takımın olumsuz etkilenmesi için çıkarıldığını belirten Çebi, Fransız teknik adama sahip çıktı: Derbinin sonucu, hocanın geleceğini belirlemeyecek…

SALİH UÇAN MİLLİ TAKIM'DA OLMALIYDI

"Hem biz, hem taraftarlarımız, hem de Salih Uçan hayal kırıklığı yaşadı. Milli Takımı hak ettiğini düşünüyorduk, üzüldük. Bir oyuncu Beşiktaşlı diye alınmadığı gibi bir şeyi kesinlikle düşünmüyoruz. Teknik bir açıklaması vardır."

Beşiktaş, Kuntz'dan cevap bekliyor: Salih Uçan neden yok? Siyah beyazlıların eski oyuncusu olan Alman teknik adamın, Beşiktaş’tan Salih Uçan dâhil kimseyi kadroya çağırmamasının sebebi soruldu.

"Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi ve Emirhan İlkhan için Avrupa'nın erken olduğunu söyledik. Bir sene daha kalabilirlerdi. Biz zaten hayali olan oyunculara izin veririz. İnşallah çok başarılı olurlar."

"Rachid Ghezzal'ın sakatlıktan başka bir sorunu yok. Çok iyi bir profesyonel. Her şey planlandığı gibi giderse, yakın gelecekte kadroda olacak. Bugün de hastanede testleri var."

"Wout Weghorst'un eşi hamile olduğu için doktorumuzu da görüşmelere dahil ettik."

"Böyle bir açıklama yapacağım aklıma gelmezdi" Rachid Ghezzal sitem dolu! Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır forma giyemeyen Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal, bazı asılsız haberler nedeniyle açıklama yapmak zorunda kaldı. Milli aradan sonra sahalara dönmesi beklenen ve sitem dolu ifadeler kullanan Cezayirli yıldız, "Bu kulübe her zamanki gibi %200'ümü vererek hazırlanıyorum" dedi.

"ERSİN DESTANOĞLU'NDA SIKINTI YOK"

Ersin Destanoğlu ile yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerine devam ediyor. Siyah beyazlı kulüp 21 yaşındaki file bekçisine 5 yıllık sözleşme teklif etti.

Oyuncunun talebi ile siyah beyazlı kulübün teklifi uyuşmadığı için anlaşma gerçekleşmedi. Ersin ve menajeri ile yeniden biraraya gelecek olan yönetim kurulu, 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Kazancı, "Ersin çok karakterli bir futbolcu. Bu camianın evladı. Buraya hayatını adamış birisi. Kaleci yeteneklerini kesinlikle tartışmıyorum. Ersin, şampiyon olmuş ve kupalar kazanmış bir futbolcu. Kontrat konusunda en ufak sıkıntı yok" dedi.

Beşiktaş altyapısında yetişen Ersin Destanoğlu, 4 sezondur A Takım kadrosunda yer alıyor. 21 yaşındaki file bekçisi, 90 maçta siyah beyazlı takımın kalesini korudu.

Hayali Beşiktaş kaptanı Necip Uysal'la tanışmaktı, Barış Altun İHA’nın haberi sonrası hayaline kavuştu Kanser hastalığını yenen ve daha önce İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Necip Uysal ile tanışmak istediğini aktaran 14 yaşındaki Barış Altun, kulübün davetlisi olarak Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek Necip Uysal ile tanıştı. Necip, tüm takımın imzaladığı formayı hediye ederek, Barış ile bir süre sohbet etti.